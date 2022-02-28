多國反俄反戰示威 柏林逾10萬人集會

威廉哈里夫婦表態撐烏

英國王室一般不評論國際大事，但威廉王子和其妻凱特上周六在Twitter讚烏克蘭人民「英勇」，表示與他們「站在一起」。脫離王室的哈里夫婦上周四在個人網站也表示與烏克蘭人同一陣線，支持對抗俄國「違反國際法及人道主義」的所為。白金漢宮上周六則表示，女王已接納外相建議推遲3月2日在溫莎堡舉行的外交官招待會。《泰晤士報》報道，外相卓慧思及其官員認為現在不宜舉行該活動。有官員則主張藉不發邀請函，用以羞辱俄羅斯和協助侵略的白俄羅斯。

特朗普批美「領袖太蠢」

日本億萬富豪、購物網「樂天市場」（Rakuten）創辦人三木谷浩史周日捐10億日圓（6756萬港元）予烏克蘭政府作人道援助。其致總統澤連斯基的信件中，指摘俄國「以不正當的武力踐踏和平民主的烏克蘭，是對民主的挑戰」。

不過美國前總統特朗普繼上周二誇普京的攻烏計劃為「天才」之舉，上周六在佛羅里達州奧蘭多舉行的「保守派政治行動會議」（CPAC）上，又指「問題不在於普京精明。他當然精明。真正的問題在於我們（美國）的領袖太蠢」。

（法新社/彭博社）

（俄軍侵烏）