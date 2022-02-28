德增軍費 達北約要求 歐盟擬向烏運武開先例

朔爾茨昨在聯邦議會上發表演說，表明德國有需要大幅提升國家安全，以維持國家的自由和民主制度。儘管朔爾茨表示這次增加撥款只是單年性質，但表明由現在開始德國每年軍費都會超越「2%目標」。德國身為歐洲最大經濟體，卻因過去將預算更多放在福利項目，軍費支出遲遲未達「2%目標」，備受美國和中東歐國家質疑柏林對歐洲安全的貢獻。即使在目前的2021財政年度軍費預算升至530億歐元左右的紀錄新高，但根據北約數據，其軍費佔GDP比例只有1.53%。德國此前承諾到2024年財政年度會達標。

擬建戰略天然氣儲備 減靠俄

朔爾茨表示德國計劃採購美製F-35戰機，以取代老化的旋風式戰機，以負責執行核轟炸任務，另計劃向以色列採購無人機，但強調德軍下一代戰機和坦克必須在歐洲生產，與歐洲伙伴合作研發，尤其是法國。

與此同時，朔爾茨表示計劃建立戰略天然氣儲備，並資助在北部海岸建立兩個液化天然氣（LNG）接收站，以降低對俄羅斯供氣的依賴。德國對俄羅斯供氣的依賴備受質疑，尤其以「北溪2號線」最受爭議，但該管道因俄羅斯21日宣布承認烏東兩個分離主義武裝割據地區獨立並出兵「維和」，被柏林叫停認證程序。

朔爾茨前日宣布從本國庫存向烏克蘭提供1,000枚反坦克武器及500枚「刺針」防空系統，同日較早前還批准荷蘭轉交400枚火箭推動榴彈發射器和愛沙尼亞轉交9組榴彈炮台，代表柏林正式放棄將德製武器運送到衝突地區的禁令。朔爾次當時解釋，俄軍侵烏是轉折點，「威脅到我們整個後冷戰秩序」，他昨日再強調，「面對普京的侵略，別無其他答案」。

多國軍援烏克蘭 美供27億軍備

另外，比利時宣布向烏軍提供2000支機關槍和3,800噸燃料，捷克則會提供3萬支手槍、7000支突擊步槍、3000支機關槍、幾十支狙擊槍和約100萬發子彈。美國國務卿布林肯宣布，美國會向烏克蘭提供3.5億美元（約27.3億港元）的額外軍備。

（Politico.eu/法新社）

（俄軍侵烏）