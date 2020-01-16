德意轉軚 「金融核彈」踢俄出SWIFT 銀行名單日內出爐 另禁莫斯科相關者取「黃金護照」

日跟隨制裁 捐億美元助烏人道救援

美國、歐盟、法國、德國、意大利、英國、加拿大前日（26日）發表聯合聲明，「在未來幾天內」會將部分「選定的」俄羅斯銀行排除出SWIFT支付系統，並對俄羅斯中央銀行實施限制措施。聲明提到：「我們會向俄羅斯追究責任，集體保證普京此戰在戰略上一敗塗地」。

SWIFT支付系統是全球最重要的金融基礎設施之一，亦是最主要金融信息傳輸平台，切斷一國金融機構與SWIFT之間的聯繫，等於切斷了金融機構與全球銀行系統間的聯繫，將無法跨境收付款，進而影響國際貿易。

放生部分銀行 為歐購天然氣留路

美國政府一名高級官員指「普京的政府被踢出了國際金融系統」。美國與盟友將商定將哪些銀行踢出SWIFT，會優先考慮已被美國和歐盟制裁的銀行。

德國、意大利、匈牙利、塞浦路斯最初反對將俄踢出SWIFT，擔心會產生反效果，傷及歐洲商界，但俄軍侵烏引起國際憤慨，促使這些國家改變態度。制裁措施沒有針對所有俄羅斯銀行，顯然是向德國讓步。《華爾街日報》亦引述一名美政府高級官員報道，此次制裁並無針對所有俄羅斯銀行，為歐盟購買俄羅斯天然氣留下一條「生路」。

自2014年俄羅斯吞併克里米亞以來，美國和歐盟已將某些人列入黑名單，尋求限制俄羅斯國有金融機構進入西方資本市場，禁止武器貿易，並對石油等領域的技術貿易實施限制。這導致銀行，尤其是美國的銀行在俄羅斯承擔的風險減少，所以一些銀行家不再擔心制裁對其業務的威脅，而是更加關注地緣政治緊張局勢的市場影響。滙豐控股行政總裁祈耀年（Noel Quinn）上周二表示，儘管該行直接承擔的風險有限，但烏克蘭危機對全球市場的「更廣泛擴散」風險仍是一大擔憂。

癱瘓俄央行資產 增制裁成效

除了將俄某些銀行踢出SWIFT之外，美國及盟友對俄央行實施限制，「以防其動用國際儲備來削弱制裁措施造成的影響」。這項措施將導致俄央行的資產「陷入癱瘓」，難以對受制裁銀行和公司提供經濟支持。數據顯示，俄央行擁有總值逾6300億美元（4.68萬億港元）外匯儲備。

聲明亦提到，各方還將限制給予俄政府有關聯的俄國人頒發所謂「黃金護照」，以避免相關人士加入上述國家國籍並進入上述各國金融體系。「黃金護照」一般是指一些國家為吸引外資，向外國投資者優先提供移民機會的政策安排。

此外，各方還將建立一個工作組，確保制裁措施得到有效執行。具體措施包括，識別並凍結受制裁的個人和企業在上述各國的資產；對更多俄政府官員和與俄政府有關聯的個人及其親屬實施制裁和其他強制措施、識別並凍結其在上述各國的資產；和其他國家政府合作，識別並阻止受制裁個人的資產在全球範圍內流動，並阻止相關個人藏匿其資產。

（法新社/路透社/華爾街日報/日本產經新聞）

（俄軍侵烏）