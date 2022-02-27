北約首派「快速反應部隊」護成員國

北約秘書長斯托爾滕貝格上周五表示，之前一天已啟動防禦計劃，派出部分北約快速反應部隊應對任何突發事件。北約未有透露處於戒備部隊的人數，但斯托爾滕貝格表示，該組織目前有100架軍機在30處位置戒備，另有120艘船舶部署在地中海。法國表示計劃調派4架「幻影」2000-5戰機，以及200名士兵到愛沙尼亞。德國亦將派一個連，即約150至200名士兵到斯洛伐克，以及在北約東翼部署包括300人的「愛國者」導彈防禦系統，又準備自烏克蘭危機以來首次對德製致命武器轉手鬆口，容許其他國家將火箭推進榴彈（RPG）送給烏克蘭。德國長期奉行不向戰爭地區送出德製武器的做法。

英美再增兵東歐 重申不入烏

美國和歐洲北約主要國家亦持續向東歐增兵。美國國防部發言人柯比稱，上周已下令7000名美軍調派至德國，英國國防部武裝部隊政務次官希佩（James Heappey）表示，將提早向愛沙尼亞派駐更多英軍，另派1000人到匈牙利、斯洛伐克、羅馬尼亞和波蘭支援應對難民，但同時強調英軍「必不會在烏扮演活躍角色」。美國總統拜登上周四亦強調美軍不會入烏。

（法新社/路透社/衛報/CNN）

（俄軍侵烏）