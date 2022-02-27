王毅闡述中方對烏5點立場

紐時：美6次促華勸阻俄入侵遭拒

王毅提到的中方5點立場如下：

一、主張尊重和保障各國的主權和領土完整，在烏克蘭問題適用；

二、一國的安全不能以損害他國安全為代價，地區安全更不能以強化甚至擴張軍事集團來保障。在北約連續5輪東擴情况下，俄羅斯在安全方面的正當訴求理應得到重視和妥善解決；

三、各方應保持克制，避免事態繼續惡化甚至走向失控，尤其要防止出現大規模人道主義危機；

四、支持和鼓勵一切有利於和平解決危機的外交努力，歡迎俄烏儘快舉行直接對話談判；

五、認為安理會採取的行動應當給緊張局勢降溫而不是火上澆油，不贊成安理會決議動輒引用授權動武和制裁的第七章。

另外，美國《紐約時報》引述美國官員報道，過去3個月以來，拜登政府官員與中國高官曾舉行了6次緊急會議，美方在會上拿出俄軍集結烏克蘭邊境的情報，並促請中方勸俄不要入侵。匿名官員稱， 拜登去年11月15日與中國國家主席習近平舉行視像峰會後，華府就開始接觸中國，試圖避免俄烏戰爭。幾天後，白宮官員在中國大使館與中國大使秦剛會面，告訴他美國情報發現俄軍正逐漸包圍烏克蘭，但秦剛懷疑美方說法。官員稱，美方在6次與包括秦剛和中國外長王毅在內的中國官員會談，對方均不認為俄正醞釀入侵行動。中國大使館沒有置評。

聯合國安理會前日就美國和阿爾巴尼亞就提交「譴責俄羅斯侵略烏克蘭」的決議草案投票，最終因俄羅斯投了否決票被否決，中國、印度和阿聯酋投棄權票。中國駐聯合國代表張軍在投票後解釋稱，任何行動都要真正有利於化解危機，若一味施壓制裁，只會導致更多傷亡和財產損失，徹底關上和平解決的大門，最終受害的還是廣大無辜民眾。

（紐約時報/新華社）

（俄軍侵烏）