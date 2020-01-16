外媒揭俄襲民用設施 ICC：將查戰爭罪

俄被指用禁用集束彈攻擊醫院

CNN分析社交平台短片、照片、衛星圖片和通過地理定位，證實俄軍多次攻擊人煙稠密的地區，包括有影片顯示奧赫特爾卡（Okhtyrka）一間幼稚園出入口受破壞，門外空地有人浴血。國際特赦組織上周五表示，分析了上周四凌晨3宗襲擊的相片、錄影片段和衛星圖像後，認為俄羅斯有不分青紅皂白襲擊平民區和醫院等的迹象。人權觀察同日亦表示，經核實為醫院工作人員所攝的22張醫院照片、社交網絡流傳相片等，判斷有一枚國際禁用的集束彈落於烏方控制區胡歷達爾（Vuhledar）的醫院外，造成4死10傷，當中6人是醫護，醫院、救護車和民用車輛損毁。集束彈通常會在空中爆炸，並在足球場大小的區域內發射數十個甚至數百個小型炸彈。另外，亦有片段顯示俄軍軍車刻意衝向並輾過路過的私家車，司機險死。

烏外長：正蒐戰爭罪證交海牙

烏克蘭內政部顧問格拉先科（Anton Herashchenko）昨斥俄方撒謊，聲稱至少有40個民用基建設施受襲。該國衛生部長利亞什科（Viktor Liashko）昨稱累計198名平民因俄軍攻擊身亡，包括3名兒童，另1115人受傷，兒童佔33人。烏克蘭外長庫列巴在Twitter指摘莫斯科觸犯戰爭罪行，表示正收集證據，以便提交海牙審訊。ICC首席檢察官卡里姆‧汗（Karim Khan）表示會密切注視俄軍侵烏情况，會調查潛在戰爭罪行。

（CNN/紐約時報/法新社/人權觀察）

（俄軍侵烏）