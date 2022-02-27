基輔陷城防戰 烏籲製燃燒彈守衛 俄指烏拒談判 下令主力「全方位」進攻

基輔市長稱進防禦階段 全日戒嚴

俄軍坦克及偵察部隊連夜進入基輔北部奧波隆（Obolon），與烏軍小規模交戰，現場消息稱有民眾慌忙走避。此外，俄軍強襲基輔市中心以西舒里亞夫卡（Shuliavska）周邊「勝利大道」的烏軍部隊，烏軍稱成功擊退對方。烏軍列陣包圍基輔市中心政府機構所在地，路透社引述目擊者和官員稱，政府大樓附近有人開火。基輔西部和南部周六分別傳出巨大爆炸聲。烏克蘭情報機構又確認，士兵與俄軍在東部市郊展開激戰。

總統拒美助撤離 拍片證留基輔

市長克利欽科形容基輔進入「防禦階段」，指在通宵戰鬥中有包括兩名兒童的35名平民受傷。國防部呼籲當地民眾自備好燃燒彈，網上亦有片段顯示疑似俄軍車遭投擲燃燒彈的片段。總統澤連斯基昨日早上在網上發布身處基輔市中心街頭的自拍短片，證明自己並未離開。他表示：「我們都在這裏。我們的軍隊在這裏，社會上的民眾在這裏。我們全都在這裏捍衛我們的獨立、我們的國家。這將一直如此」。美國《華盛頓郵報》報道，美國與烏克蘭官員說，美國政府準備協助澤連斯基撤出基輔，以免遭兵臨城下的俄軍活逮或殺害。但澤倫斯基拒絕。

基輔當局昨日宣布，自周六下午5時起直至周一早上8時戒嚴，在那時段身處街上的人都會被視為敵人的破壞小組人員。

烏指殺約千俄軍 俄未提死傷

在基輔周邊，俄烏兩軍在西部霍斯托梅利（Hostomel）軍事機場，和西南部烏方空軍基地所在的瓦西里基夫（Vasylkiv）交戰，戰况膠着。此外，烏克蘭全國多地都爆發地面戰鬥和轟炸。至少一名美國國防部官員分析指，俄軍已對烏投入三分之一的戰鬥力量，目前攻勢「似乎有點落後」，哈爾科夫（Kharkiv）等主要城市未有淪陷。英國國防部則在Twitter公布定期情報更新，指俄軍推動短暫延緩，很可能是因為緊急的後勤困難和烏軍強烈抵抗所致。俄羅斯國際文傳電訊社（Interfax）昨日報道，俄軍取下梅利托波爾（Melitopol），烏方暫未有回應。烏克蘭衛生部指，目前至少已有198名國民死亡，1115人傷。俄方未有提出將士死傷人數，烏克蘭稱擊斃了約1000名俄軍。

烏總統稱俄方提不現實談判條件

在全國承受俄軍接連攻勢之際，總統澤連斯基上周五以俄語公開呼籲與普京一同「坐上談判桌，阻止更多人死去」。克里姆林宮發言人佩斯科夫回覆稱，俄方準備派代表團到白俄羅斯首都明斯克，與烏克蘭談判，惟烏方反提議在波蘭華沙舉行談判。澤連斯基的總統辦公室顧問表示，烏克蘭已準備好談判立場，但質疑俄方一開始就提出不現實的談判條件。克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）昨日隨後表示，由於烏克蘭拒絕談判，因此一度暫停的主要部隊進攻下午恢復。

另外，俄羅斯上周五警告芬蘭和瑞典若加入北約的話，將要面對「政治與軍事後果」。

（路透社/CNN/金融時報/衛報/法新社）