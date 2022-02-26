俄烏政府金融網遇襲 「匿名者」向俄宣戰

烏號召專家捍衛基建網絡

「匿名者」（Anonymous）周四（24日）晚在Twitter宣布向俄羅斯政府發動網絡攻擊，癱瘓了克里姆林宮、國防部、國營傳媒RT以至一些銀行的網站。「匿名者」上周二（15日）警告，若然烏克蘭危機升級，會「挾持」俄國水電公用設施、工廠等用以監控及營運的工業控制系統（ICS）。

有網民周四在烏克蘭黑客論壇發帖，號召該國黑客及網絡保安專家參與「捍衛」烏克蘭發電站、供水系統等基建網絡免受俄國黑客攻擊，甚至主動反攻。帖文促請志願者詳列個人專長，通過Google文件交申請。網絡保安公司東主奥舍夫（Yegor Aushev）向路透社稱，這是應跟其有合約的烏克蘭國防部要求發帖，一日有數百名申請者等候當局背景審查。烏克蘭官方未有證實，但《華盛頓郵報》早前引述該國安全官員指當局擬在今年新創專門的軍事網絡部隊。烏克蘭的銀行和政府部門近期受懷疑來自俄羅斯黑客的分散式阻斷服務（DDoS）和可以刪除數據的惡意程式攻擊。俄國否認指控。

另一方面，社交平台facebook和Twitter為烏克蘭用戶推出「鎖死」個人檔案的新功能，防止外人下載或分享某些戶口的內容或瀏覽動態時報（Timeline）功能。日前美方官員稱「可靠情報」顯示俄國在編制烏克蘭狙擊名單，擬趁入侵時殺死相關人士或將之逮入集中營。

（路透社/彭博社/法新社/澳洲廣播公司）