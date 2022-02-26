多國反戰示威 俄50城市逾1700人被捕 波羅的海三國商店罷賣俄商品

俄194市政代表譴責攻烏「毫無道理」

多座俄國城市周四（24日）有反戰集會，示威者呼喊「俄羅斯反戰」、「烏克蘭不是敵人」等口號，但均被防暴警察鎮壓。克里姆林宮附近地下行人道周四有「普京是兇手」的新塗鴉。莫斯科的烏克蘭大使館外，有些人向使館送上玫瑰、康乃馨等花朵，送上寫有「不要戰爭」語句等的心意卡，被警察拉走。莫斯科、聖彼得堡、薩馬拉等市194名市政代表聯署公開信，譴責俄國攻打烏克蘭「毫無道理」。逾250名獨立國際傳媒的傳媒人、逾200名科學家分別聯署譴責俄羅斯的軍事行動。

波羅的海三國憂步烏克蘭後塵，有民眾到俄羅斯大使館外抗議，商店罷賣俄羅斯和白俄羅斯商品。澳洲墨爾本、德國柏林、法國巴黎和華盛頓等地有反俄示威。

另外，多名躋身俄企董事局的歐洲高官請辭抗議，包括芬蘭前總理阿霍（Esko Aho）辭任俄羅斯最大銀行聯邦儲蓄銀行（Sberbank）的獨立董事；意大利前總理倫齊（Matteo Renzi）辭任俄國最大汽車共享服務公司Delimobil董事；奧地利前總理克恩（Christian Kern）辭任俄羅斯國鐵（RZD）董事。

不過，被指親俄的德國前總理施羅德（Gerhard Schröder）仍未辭任俄羅斯最大的油企羅斯石油公司（Rosneft）、天然氣工業巨頭俄羅斯天然氣工業股份公司 (Gazprom) 等俄資企業董事。另一奧地利前總理許塞爾（Wolfgang Schüssel）亦表示無理由辭去俄羅斯第二大油氣生產商盧克公司（Lukoil）的董事一職。

（綜合報道）