最少1滯烏港人求助入境處 大使館介入 內地安排包機接港澳台同胞離境

入境處回覆本報查詢時表示，證實收到1名在烏港人求助，入境處已即時提供相關資訊，並按其意願透過中國駐烏克蘭大使館提供可行協助，入境處會繼續與求助人、外交部駐港特派員公署及大使館保持密切聯繫，繼續留意事態發展及積極跟進事件。

該處呼籲身在烏克蘭的港人應注意人身安全。如需協助可致電入境處「協助在外香港居民小組」24小時熱線：（852）1868或使用入境處流動應用程式以網絡數據致電1868熱線求助。

入境處表示，中國大使館周五已在其網頁上就包機接返的事宜發出通告，當地港人如有需要，可參閱相關通告並進行登記，或與大使館聯絡（電話：+380503550734）。上述通告指，由於烏克蘭局勢惡化，中國在當地公民、中資企業處於較高風險，為準備分批包機接返事宜，開始人員登記。登記人員須持有中國護照或旅行證件，包括台胞證、或港特區護照和澳門特區護照；登記截止時間為當地時間27日晚上12時。大使館聲明又稱，烏克蘭警方要求當地市民舉報身上有紅色標記的街頭可疑人士，以及呼籲所有平民勿穿着制服或戰術迷彩服外出。估計現時烏克蘭境內有約6000名中國公民。

港攝記收空襲警報

半夜避走地鐵站

日本8bitNews記者堀潤（Jun Hori）昨日在Youtube上載正身處基輔香港自由身攝影記者吳侃臻（Kaoru Ng）拍攝的影片。片中提到時間為當地周五凌晨約2時，吳侃臻稱收到消息指「1小時內會有空襲」，故離開住所前往附近Ploshcha Lva Tolstogo地鐵站避難。他抵步後發現地鐵站內已內有不少民眾，當中包括坐輪椅的老人，以及哭鬧的嬰兒。避難人士多席地而坐或躺臥休息。吳侃臻以日文旁述表示：「相比起留在家中，到地鐵站內（避難）似乎比較安全」。暫時未知求助港人身分。

（香港入境事務處/中國外交部網站）