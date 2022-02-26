昔介入敘內戰練兵 俄軍巷戰經驗豐

該名官員說：「烏方並無足夠防空力量應付這類空襲行動。那些防空系統實際上已被消滅。他們再無空軍用來自衛。」他認為俄軍面對烏軍，基本上擁有絕對制空權。英國智庫國際戰略研究所（IISS）高級研究員巴里（Ben Barry）則認為，俄軍奪取基輔西北市郊戈斯托梅利（Hostomel）機場，有助補充輕型裝甲車之類的設備，增強攻擊力。

作戰經驗方面，烏克蘭政府軍與東部分離主義武裝戰鬥8年，作戰經驗以靜態的一戰式戰壕戰為主，相反，俄軍介入敘利亞內戰時，跟黎巴嫩真主黨一起取得豐富的巷戰經驗，若烏克蘭大城市爆發戰事，將可大派用場。防衛情報供應商珍氏的分析員指出，俄軍還在敘內戰期間測試新式和現代化海陸空裝備，包括新一代「蘇-57」戰機和「口徑」（Kalibr）巡航導彈。

巴里指出，烏軍要展現出非常高水平的戰術，還要非常勇敢果斷，加上優於俄軍的作戰計劃，方能戰勝。他認為烏軍優勢在於「主場作戰」，加上大量平民似乎願意參戰，或可在打巷戰時為俄軍增添困難。

（法新社/路透社）