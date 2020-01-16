歐盟凍普京資產 俄SWIFT聯繫未斷

金融時報：未列禁飛 續開外交渠道

德國外長貝爾博克（Annalena Baerbock）周五準備參與歐盟外長會議前說，「我們正打擊普京系統應該被打擊之處，不止是經濟上或財政上，也是權力核心之上」，因此歐盟領袖同意現在要將普京總統和外長拉夫羅夫列入制裁行列。普京和拉夫羅夫是俄政府核心人物，亦一直被反貪組織指控斂財，將他們的資產凍結被視為具強烈意義，但法新社稱暫時很難知道歐洲當局如何查出他們在歐洲的資產所在。兩名歐盟官員向法新社稱，德國和意大利對將兩人列入制裁名單感猶豫。《金融時報》引述消息人士稱，歐盟沒有將兩人列為禁飛人物，原因是仍然希望外交渠道打開。

另外，七大工業國集團（G7）周四舉行領袖會議，指烏克蘭危機嚴重威脅「以規則為基礎的國際秩序」。會議後領袖就烏克蘭危機發表個別聲明，指其「影響將超越歐洲」，並「根本改變歐洲-大西洋（Euro-Atlantic）地區安全形勢」，呼籲俄方立即停止殺戮，緩解局勢並撤兵。

美新制裁針對銀行

稱影響力或勝踢出SWIFT

美國總統拜登捍衛西方最新制裁措施時稱，制裁俄國所有銀行「或許會比（將莫斯科踢出）SWIFT更具影響力」，又表示歐洲目前未必希望採取後者選項。英國首相約翰遜亦承認排除俄國在SWIFT外將會「非常困難」，但強調西方盟國間「必須團結」。

美國白宮副國家安全顧問辛格（Daleep Singh）透露，美國將與台灣、歐盟、澳洲、日本、加拿大、英國與新西蘭合作，對俄國半導體技術等敏感尖端科技實施出口管制。

（路透社/法新社/金融時報/中央社）