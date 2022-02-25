北約弱國急開會 促加強防衛力

強調防禦措施 不欲局勢升溫

北約規章第4款訂明可在任何一個成員國領土完整、政治獨立與安全受威脅情况下，作集體諮詢。有分析指這意味其討論成果可導致組織集體決定或行動。其他成員國應對諮詢發起國的訴求作出積極回應。北約1949年成立以來，相關條款只被動用過6次。

北約各成員國大使於會後聲明指為配合保衛所有成員國的計劃，決定將就加強組織威懾和防衛能力採取進一步行動。聲明同時強調，相關措施將會是防禦性；並以符合比例和不令局勢升溫為目的。愛沙尼亞總理卡拉斯（Kaja Kallas）說﹕「最有效應對俄羅斯侵略行徑（的方法）是團結。」立陶宛亦將就呼籲國際社會將制裁對象擴展至白俄羅斯提出計劃書。

北約秘書長斯托爾滕貝格譴責俄羅斯侵烏「久經謀劃」、行為「冷血」。他指北約已啟動防禦計劃，授權軍事將領調兵遣將，並加強東翼部署。他又警告，攻擊北約任何一個成員國將觸發整個聯盟反擊。北約理事會聲明亦譴責俄羅斯侵烏行徑「嚴重違反包括聯合國憲章等國際法」。

（路透社/法新社）

（俄軍侵烏）