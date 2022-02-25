北京否認撐俄：俄方自主戰略

王毅：理解俄方關心安全問題

中國外交部發言人華春瑩在例行記者會上稱，注意到美國國務院發言人的發言，表示中國一貫堅決維護《聯合國憲章》宗旨原則和國際關係基本準則，堅決維護國家主權安全和領土完整，堅決維護國際公平正義，「至於美方暗示俄羅斯有中國背後支持才行動，相信俄方會很不高興聽到這種說法」。

華春瑩強調，中俄關係建立在不結盟、不對抗、不針對第三方的基礎上，同美方以意識形態劃線、拉幫結伙搞小圈子和集團政治，製造對抗和分裂有着根本和質的不同。

目前約有6000中國公民身處烏克蘭，包括中資企業、留學生和華僑等，主要分佈在基輔、利沃夫、哈爾科夫、敖德薩和蘇梅等地。中國駐烏克蘭大使館昨發布通知，提醒在烏中國公民和中資企業注意安全，如駕車長途旅行，可在車身明顯處貼上中國國旗。

另外，中國海關總署23日宣布，根據中國相關法律和中國海關總署與俄農業部關於《俄羅斯輸華小麥植物檢疫要求議定書》補充條款，現允許俄羅斯全境小麥進口。

（綜合報道）

（俄軍侵烏）