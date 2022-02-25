俄強拆歐安全架構 「後冷戰時代」落幕 超級大國新角力 中俄對西方似暫佔上風

明報記者

早在莫斯科去年12月向美國和北約提出安全保證清單時，俄羅斯與西方學者已指出，克宮真正盤算是要挑戰冷戰結束以降俄羅斯視為對自己不利的歐洲安全架構。這次俄羅斯出兵烏克蘭，便如同以武力強行破壞原有秩序。

曾任瑞典駐歐安組織大使的斯德哥爾摩東歐研究中心（SCEEUS）主任勒伊德奎斯特（Fredrik Lojdquist）在Twitter寫道：「2022年2月24日。戰爭在歐洲。俄羅斯向烏克蘭發動大型攻擊。後冷戰時代完結。為烏克蘭點一支蠟燭（註：以示哀悼）！然後開始工作了！」

分析質疑中俄未結盟有協調

搜索Twitter的歐美學者評論，類似慨嘆後冷戰時代結束的說法甚為普遍。其中《華爾街日報》國家安全新聞特派員戈登（Michael R. Gordon）更將討論連繫到中國，他寫道：「後冷戰時代的終結。俄羅斯-中國會為美國全球地位和同盟網絡造成考驗。」

戈登在《華爾街》撰寫的分析文章指出，烏克蘭危機觸發美中俄新一輪超級大國競爭，他質疑中俄雖未正式建立同盟關係，但實際上協調行動，重塑全球秩序到有利自身的狀態，令美國要同一時間在全球不同地區面對兩個敵手。對比之下，這次中俄聯合將比冷戰初期的中蘇同盟力量更強，對西方構成更大威脅——現今俄羅斯是歐洲重要的天然氣供應國，而中國也成為全球製造業的動力來源，其軍事力量亦正擴張。

美國國務院周三（23日）也警告北京將與俄羅斯聯手破壞現有國際秩序，中國隨即反駁指並非背後支持俄羅斯（見另稿）。在奧巴馬時代曾任美國國防部次長的弗盧努瓦（Michele Flournoy）向戈登表示，即使在西方眼中，北京未必真心喜歡普京的策略，但她認為中俄仍會願意作為專制國家聯手對抗西方民主，推測西方未來會看到愈來愈多類似情况發生。

美受困歐戰場 印太佈局陰霾

無論中俄是否聯手，烏克蘭危機勢為美國的戰略轉向再次帶來挑戰。自奧巴馬政府提出「重返亞太」政策以降，美國一直尋求將戰略重心由中東轉移至亞洲（現華府政策術語多稱「印太」），尤其將中國視為最大競爭者，但過去10年受困於伊拉克和阿富汗的困境，始終未能有效落實，如今美國再有可能因俄軍侵烏，被困於歐洲戰場。

（俄軍侵烏）