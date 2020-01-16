賽諾菲—GSK疫苗數據：100%防重症住院

完整結果未公布 待審批使用

該款疫苗由賽諾菲研發，並由GSK提供佐劑技術以提高人體免疫反應，可作為兩針疫苗和一針加強劑供民眾接種。其疫苗屬傳統以蛋白質為基礎的疫苗，而非BioNTech-輝瑞和莫德納疫苗所用的mRNA技術。賽諾菲及GSK指第3期療效試驗初步數據顯示，接種兩劑疫苗可百分百避免重症和住院，對中或重症保護效率有75%，對有症狀感染的保護效率為57.9%。

藥廠另一項研究亦顯示，已接種兩針BioNTech-輝瑞、莫德納或是牛津-阿斯利康疫苗人士，在接種賽諾菲-GSK疫苗作為加強劑，可提高所有年齡組別人士的中和抗體水平18至30倍。兩間藥廠稱預計兩項研究的完整結果今年稍後會公布。

賽諾菲執行副總裁崔歐福（Thomas Triomphe）稱他們的數據跟已獲授權疫苗最近的臨牀數據接近，至於GSK疫苗部門總裁康納（Roger Connor）亦表示在人們繼續應對疫情，及為後疫情時期做準備的過程中，有信心他們的疫苗可發揮重要作用。

（衛報/紐約時報/路透社/法新社）