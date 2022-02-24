研究：3針足長期保護 長者高風險群組多針加強仍有好處

報道稱，過去一個月有最少4項在頂尖期刊發表的研究報告，都顯示受測試者免疫系統內不同部分記憶和摧毀病毒的能力，可持續多個月甚至超過1年。

有研究顯示，BioNTech-輝瑞、莫德納（Moderna）、強生（Johnson & Johnson）和諾瓦瓦克斯（Novavax）疫苗，對抗Omicron的能力有對抗其他變異株的八成，由於Omicron變種程度遠高於之前的變種，專家相信由這4種疫苗推動產生的免疫T細胞，有很大能力對付未來的變異株。

以往的研究大多針對抗體，部分原因是較容易做研究，而免疫T細胞研究因需大量血液、技術、特別儀器和時間，因此較少。一般疫苗在接種後會觸發抗體增加，但幾周至幾個月後數量就會下跌。不過，抗體只會記認病毒表面兩至三個棘突蛋白部分，而T細胞則會偵測遠多於此的棘突蛋白，因此就算病毒變了種也有能力發現。研究亦顯示，疫苗會在另一免疫細胞B細胞輸入病毒記憶，B細胞會學習分辨不同病毒基因，從而對抗更廣泛的病毒。

mRNA加強劑助製廣泛抗體

周二發表於bioRxiv的尚未經過同行評審學術論文預印本就顯示，BioNTech-輝瑞和莫德納的mRNA疫苗，第3針能讓身體的B細胞大幅生產更廣泛抗體，令任何新冠變異株都難以規避，就算是與原株有很大差異的新變種。

報道指這些研究顯示，第3針、甚至第2針已能長期提供防重症和死亡保護，換言之民眾毋須幾個月就接種一次加強劑，甚至超過一年接種一次也可以。

美國賓夕法尼亞大學免疫學研究所總監惠里（John Wherry）說，現在愈來愈多證據顯示加強劑帶來的回報愈來愈低，雖然長者或高風險群組接種第4針會有好處，但其他大部分人似乎未必有此需要。

（紐約時報）

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