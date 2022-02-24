分析：華府留手 免自損經濟留外交迴旋

對俄經濟影響有限

美國宣布制裁俄羅斯主權債，切斷莫斯科從西方市場融資的渠道，但《華爾街日報》社評指出，這措施只適用3月1日之後發行的債券，意味之前發行的債券仍可在二級市場交易。評論亦指出，美國制裁不夠強硬，只是針對普京親信3名兒子。歐洲的制裁力度同樣也不大，英國首相約翰遜宣布制裁俄5間銀行和3名寡頭，但這些富豪和其中4間銀行，之前已被美國財政部制裁。至今較意外的是德國宣布暫停對連接俄的「北溪2號線」天然氣管道的認證，但評論認為這只是暫時性，一旦俄不吞併整個烏克蘭，有機會繼續該管道項目。此外，許多俄羅斯資金已匯回母國，凍結幾名俄寡頭和個人資產對俄經濟影響有限。

一些專家指出，若拜登政府能實施最嚴厲制裁措施，包括切斷俄國大型國有銀行與非俄羅斯實體的交易，可能令俄羅斯遭受金融恐慌，引發跌市和迅速通脹，這不但打擊寡頭，也會影響到中產和低收入家庭，俄企也無法收到能源出口的款項。

美國官員準備的升級制裁還包括切斷俄從美國公司購入關鍵技術的能力。不過許多分析都質疑歐美會否實施最嚴厲制裁，因會對自身經濟帶來損害，例如沒有西方官員建議切斷俄能源出口以重挫其經濟命脈，因這同時會導致全球油價及天然氣價格急升。

俄羅斯多年來一直努力重新配置其預算和財政，使之能承受進一步制裁，它同時得益於石油和天然氣市場高價格。與2014年之前相比，俄羅斯債務已相對較低，對外國實體借貸的依賴也較少，更重要的是其央行已經積累了多達6310億美元的外匯儲備。

紐時：華可助普京繞制裁

《紐約時報》則指出，中國可幫助普京繞過一些西方制裁，或通過增加採購能源支持俄經濟。兩國政府月初宣布一項為期30年合約，中國將透過一條新管道向俄購買天然氣。中國公司也可填補因美國停止對俄一些技術出口而出現的供應鏈缺口。

（華爾街日報/紐約時報）