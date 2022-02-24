美歐制裁出爐 未中俄要害

拜登在白宮發表講話，認為俄總統普京正為進一步侵烏製造理由，「俄羅斯剛宣布它正在切走烏克蘭的一大片土地。他（普京）正為使用武力掠奪更多土地製造理由。這是俄羅斯入侵烏克蘭的開始」。他宣布制裁俄國兩大金融機構及其子公司，包括國家開發銀行（VEB）及Promsvyazbank，這兩機構主要支持國內經濟發展及國防項目。美國官員稱，華府會凍結兩者在美資產，禁止美國個人及企業與它們作任何交易，將它們排除在全球金融體系之外，並阻止它們使用美元。

未觸及融資關鍵國有銀行

拜登又宣布制裁俄國多名精英，包括俄羅斯聯邦安全局長博爾特尼科夫的兒子阿西克（Aleksandr Vasilievich Bortnikov）、Promsvyazbank主席兼總裁弗拉德科夫（Petr Fradkov）、俄國最大社交平台公司VK Group總裁基利延科夫（Vladimir Kiriyenko），他的父親為普京的副幕僚長。俄羅斯主權債務也是美國制裁目標，包括未來不得在二級市場購買3月1日之後新發行的任何俄羅斯主權債券。拜登說：「我們已切斷俄政府從西方取得融資的管道。」

對於今波制裁未包括俄羅斯幾間在能源業融資扮演重要角色的最大國營銀行，美國官員反駁措施「不夠力」，指若莫斯科繼續入侵烏克蘭，美國準備對俄最大金融機構採取進一步行動，包括制裁俄羅斯聯邦儲蓄銀行（Sberbank）和俄羅斯外貿銀行（VTB），它們共擁有近7500億美元資產。不過《華爾街日報》引述拜登政府官員稱，今次制裁仍避免了針對俄羅斯石油或天然氣出口，以免美國民眾和其他國家受影響。

歐盟周二亦宣布制裁俄國措施，包括針對投票支持承認烏東分離地區獨立的351名俄國會議員、散播假資訊及為兩分離地區提供財政支援的27個個人及實體。《金融時報》引述知情人士報道，歐盟也計劃制裁VEB、Promsvyazbank和其央行，以及俄羅斯主權債務。中國外交部發言人華春瑩昨日表示，制裁從來不是解決問題的有效途徑，中方一貫反對任何非法的單邊制裁。

「已無意義」 美取消外長會談

以外交途徑解決烏克蘭危機的機會似乎變得渺茫。美國國務卿布林肯周二表示，因俄羅斯已展開侵略，他已取消原定周四與俄羅斯外長拉夫羅夫的會談，說：「俄羅斯明顯是全面拒絕外交，此時繼續推動這場會談無任何意義。」

（華爾街日報/金融時報/紐約時報）