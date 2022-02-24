俄備戰未停 烏召後備軍擬緊急狀態令 普京稱國家利益不容談判 美指俄已運血漿上前線

烏克蘭國家安全和國防委員會秘書丹尼洛夫昨表示，計劃宣布國家由周四午夜起進入為期30天的緊急狀態，必要時會延長30天，計劃將交國會審議，通過後即可生效。烏克蘭總統澤連斯基周二晚頒布法令，在「特殊時期」徵召18至60歲預備役軍人，以提高戰備狀態。澤連斯基同時宣布「經濟愛國主義」計劃，推出鼓勵本地生產和投資的措施、減免汽油增值稅等。澤連斯基周二表示，正研究外交部提出與俄斷交的建議，說俄方承認烏東兩「共和國」後，烏克蘭必須回應，以捍衛主權和國家領土完整。

俄承認烏東兩地區獨立，多國以經濟制裁方式試圖孤立俄羅斯經濟，但普京態度強硬，在周三俄羅斯祖國保衛者日發表「殺氣騰騰」的錄影賀辭，雖表示「對直接坦誠對話及為最複雜的問題尋找外交解決方案持開放態度」，但也強調「俄羅斯的利益、我們民眾的安全，對我們來說不容談判」。

普京周二簽署法令，批准俄羅斯與「頓涅茨克人民共和國」和「盧甘斯克人民共和國」的友好合作互助條約，同日俄上議院一致通過決議，允許總統在境外動用俄聯邦武裝力量。普京在當晚的記者會上表明會承認兩「共和國」所主張的邊界。兩「共和國」主張的邊界遠超目前範圍，由烏克蘭政府控制的一些城鎮也包括在內。

美英指俄已開始入侵烏克蘭之際，頓涅茨克市郊在普京承認兩「共和國」並下令俄軍執行維和任務後數小時，開始出現多輛坦克和重型軍事裝備。

俄撤走駐烏外交人員

俄羅斯官方塔斯社周三引述俄駐烏大使館代表報道，俄羅斯已開始撤走駐烏克蘭外交人員。法新社報道，懸掛在基輔大使館和敖德薩（Odessa）領事館的俄羅斯國旗已拆下。

烏克蘭周邊的俄軍持續集結。據美國太空科技公司Maxar周二發布最新衛星照片，顯示在白俄羅斯南方靠近烏克蘭邊境地帶出現俄軍部隊集結，包括逾百輛軍車、數十個長型帳篷。

普京周二指推動烏東和平進程的《明斯克協議》已不再存在，希望烏克蘭解除武裝，說解決烏克蘭危機最佳方式就是烏克蘭放棄加入北約並維持中立。普京說，烏克蘭目前除了缺乏濃縮鈾裝置以外，具備所有製造核武的條件，這對俄羅斯來是「戰略威脅」，又指烏克蘭通過軍事化手段反俄，對俄羅斯來說「不可接受」。

美國總統拜登周二宣布對俄制裁措施時說：「老天，究竟普京認為誰給他權力宣布所謂的新國家誕生」。他預期普京不止派兵到烏東分離地區，還會進一步大規模軍事攻擊烏克蘭。他說：「俄已運送血漿及醫療物資到邊境陣地，除非計劃發動戰爭，否則不需要血漿」。美國官員早前指俄軍已向前線運送血漿等關鍵醫療物資，是俄方準備開戰的重要指標。

拜登授權增調美兵

除了經濟制裁，拜登周二亦表示已授權調動更多現時身處歐洲的美軍及軍備到立陶宛、拉脫維亞及愛沙尼亞增援，但強調是純粹防衛。美國國防部官員透露將涉及800名美軍、8架F-35戰機、20架阿帕奇直升機。

（路透社/法新社/紐約時報）