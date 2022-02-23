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2022年2月23日星期三
國際新聞
俄軍進駐烏東 英美制裁德叫停北溪2 普京承認兩親俄地區建國 指明斯克協議「不復存在」
質疑烏克蘭主權 普京：蘇聯准自治是錯誤
俄「切香腸」吞併擴勢力 西方乏板斧 強調按國安需要行事 「維和部隊」迴避正式宣戰
普京安全會議顯威嚴 下屬未敢異議
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耶魯法學院今秋起為窮家學生付學費
紐國反疫苗示威 警遭潑糞疑被淋鏹
特朗普社交平台上架問題多 稱「需求太大」
英格蘭．河流決堤淹屋
英格蘭．河流決堤淹屋
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【明報專訊】英格蘭中部鐵橋鎮（Ironbridge）因受塞文河（River Severn）決堤影響，河流周邊房屋周二（22日）被洪水淹浸。
（法新社）
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