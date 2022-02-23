耶魯法學院今秋起為窮家學生付學費

8至10%現有學生受惠

該學院將向家庭收入低於聯邦貧窮線的學生提供每年約7.2萬美元（56.16萬港元）的獎學金，包括學費、雜費和醫療保險。這些學生仍將自行負擔生活費。耶魯法學院估計本學年的生活費約為2.1萬美元（16.38萬港元）。

今年針對四口之家的聯邦貧困線是27,750美元（約21.6萬港元）。耶魯法學院表示，現有學生中將有約8%至10%合資格獲得這項獎學金。

院長籲其他大學跟隨

耶魯法學院的做法與美國一些富有大學資助本科生的計劃類似：如果家庭收入低於一定數額，學生將毋須支付學費，或者不必分擔學校費用。美國大學的醫學院也加強資助學生的計劃，少數院校現在為低收入學生支付所有費用，或至少是為他們支付全部學費。

耶魯法學院院長格肯（Heather Gerken）表示，學院最近成功吸引不同背景學生報讀，設立更慷慨的獎學金是順理成章的做法。她說，目前法學院一年班學生中，有四分之一是家中首名入讀專業學院的成員，另外班內有色人種學生佔比由2006至2016年32%增至現時的逾50%。格肯呼籲其他大學的法學院也調撥更多資源設立獎學金頒予有經濟需要的學生。

（華爾街日報）