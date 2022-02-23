歐議會黨團倡議討論 瑞士恐列洗錢黑名單

全球46家傳媒參與名為「瑞士秘密」（Suisse secrets）的聯合調查後，周日揭發瑞信在客戶盡職審查方面存在嚴重缺失，1940年代到2010年代期間涉讓多名罪犯開設戶口隱藏資產，客戶包括侵犯人權者及遭到制裁的商界人物。瑞信嚴正否認不法，稱傳媒報道「片面、不正確、斷章取義」。

指銀行未跟標準 應列高風險區

歐洲議會中佔最多席位的保守派EPP，呼籲歐盟審視與瑞士的關係，並考慮是否應將該國加入歐盟的金融犯罪高風險國家名單。有專家指出，如果歐盟有此一着，將對瑞士金融業構成災難。

EPP經濟事務協調員費伯（Markus Ferber）說：「當瑞士的銀行未有妥善運用國際反洗錢標準，瑞士本身也成為高風險的司法管轄區。」他說，歐盟下次檢討涉及反洗錢缺失的高風險第三國名單時，必須考慮將瑞士加入名單。

銀行私隱法例不能成為藉口

費伯指出，銀行私隱法例不能成為協助洗錢和避稅的藉口，「瑞士秘密」調查直指瑞士的銀行界在避免洗錢方面存在重大缺失。他指歐盟和瑞士的銀行關係密切，瑞士銀行業的反洗錢缺失對歐洲金融業也構成問題。

歐盟目前將21國列為打擊洗錢及恐怖分子資金籌集方面有缺失的「高風險第三國」，伊朗、緬甸、敘利亞、朝鮮皆在名單之中，無任何歐洲國家在名單上。按照規定，歐盟地區的銀行必須對黑名單上的客戶和金融機構加強盡職調查。

負責草擬並檢討「洗錢黑名單」的歐盟委員會不願評論EPP的說法，一名發言人表示，這份名單上月更新，下次檢討時間未定。

親民黨：涉宋楚瑜開戶信息完全不實

另外，「瑞士秘密」調查指瑞信為曾牽涉貪污的台灣親民黨主席宋楚瑜（圖）開設戶口，指宋楚瑜曾在瑞信存逾4億元新台幣。親民黨昨表示，傳媒所提的內容完全與事實不符，盼各方莫再散播不實信息，否則將循法律途徑捍衛親民黨權益及宋楚瑜的名譽。

（衛報/中央社）