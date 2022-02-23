俄方片段被指移花接木造假

國營電視台播出 官媒稱「烏軍入侵」

《衛報》報道，俄國國營「第一頻道」電視台日前播出一段影片，內容是晚上在森林出現交火，鏡頭很快跌在地上，然後看到子彈和炮彈橫飛，並配以槍擊和炮擊聲效，影片後半段出現一名戴頭盔的人，疑似受傷哀嚎。官媒宣稱他是烏克蘭士兵，和一批同僚潛入分離分子控制的頓涅茨克，企圖炸掉當地一處氯氣工廠，途中與親俄民兵激戰。官媒還稱，片中軍人扔掉了頭戴攝影機，被「頓涅茨克人民共和國」官員拾獲，並取得影片。

不過，《衛報》引述專門研究開源檔案的專家稱，根據分析，影片背景的槍炮聲音效是2010年4月芬蘭一次軍事演習中錄製的聲音。專家相信假片的製作者應是從網上找到影片後擅取音頻，刪掉其中幾句芬蘭士兵發出的讚嘆聲，再配上兩周前製作的「衝突」影片。烏克蘭當局認為，這段影片是俄羅斯中央軍事情報機構GRU製作。

位於荷蘭的調查新聞網站Bellingcat創辦人希金斯（Elliot Higgins）向《衛報》說，外國民眾大多不易被俄羅斯的假新聞蒙騙，但俄羅斯國內觀眾比較容易相信這些假影片，特別是長者。

（衛報）