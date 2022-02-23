家園重建成 無奈再撤離

馬林卡位於頓涅茨克州馬林卡區首府，距親俄分離分子控制的地區不足1公里，位處2014年頓巴斯戰爭前線，飽受戰火摧殘。交戰雙方達成停火協議後，過去幾年這裏縱有零星衝突，而人口也縮減至約5000人，但居民盡量維持正常生活，亦有居民回流重建家園，但隨着近期硝煙再起，居民大感無奈。

32歲的馬金涅夫斯卡婭（Snezhana Makinevskaya）前年返回馬林卡，修葺破屋，準備迎接春天種植季節來臨之際，驚聞炮擊聲再起，她和其他家庭被迫收拾細軟，準備再度離開。她說：「我們花了很多時間重建家園，我們不想離開。但每當他們開始發炮，我只想到如何帶我的小女孩離開這裏。」

調高電視聲掩蓋炮火聲

馬金涅夫斯卡婭正在網上物色可遠離炮火聲的住宅。她的11歲長女索菲婭上學時經常要躲進學校的防空洞。晚上一家人靠調高電視機聲量來掩蓋炮火聲。另外，烏克蘭的猶太社區比許多烏克蘭人更早為戰爭作準備。南部黑海港市敖德薩（Odessa）上世紀初遭到集體迫害，二戰時期發生過針對猶太人的大屠殺，可謂飽歷創傷。眼見戰雲密佈，辦孤兒院和猶太學校的猶太教士克魯斯卡（Refael Kruskal）表示，他已聘請以色列保安員並已安排好撤走用的巴士。

以色列志願緊急救護服務「聯合救援」（United Hatzalah）的烏克蘭代表上周到訪敖德薩，檢查撤走的準備工作。敖德薩的大屠殺博物館館長則正在上急救課程，並學習開槍。

（華爾街日報/紐約時報）