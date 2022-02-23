呼應俄立場 王毅撐「安全不可分割」原則

適逢俄羅斯總統普京本月4日趁北京冬奧開幕訪華，中俄共同發表聯合聲明，雖未直接提及烏克蘭，但中方表態撐俄反對北約東擴，被視為證明雙方進一步走近。不過《華爾街日報》引述中國外交官及政府顧問指出，中國最高層經過數天閉門會議後調整立場，以免進一步激化中美關係，長遠損及國家發展。

王毅在慕安會發言時談及支持烏克蘭領土完整，這點在俄方承認烏東叛區獨立後更受關注，多個外媒記者昨日都就此在外交部記者會提問，但汪文斌只引述王毅跟布林肯會面的說法，即中方在烏克蘭問題立場「一貫」，任何國家的合理安全關切都應得到尊重，又歸咎《新明斯克協議》遲遲未能有效執行，以及呼籲各方保持克制，認識到落實安全不可分割原則的重要性，通過對話談判緩和事態。俄羅斯以違反「安全不可分割」（indivisible security）原則為由，反對北約東擴（包括接納烏克蘭加入的可能性），但西方對俄方詮釋有異議。

（中國外交部網站/新華社/華爾街日報）