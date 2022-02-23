質疑烏克蘭主權 普京：蘇聯准自治是錯誤

1小時電視演說 指烏淪美國殖民地

普京周一（21日）坐在克里姆林宮大型辦公桌後發表談話，身旁兩側是國旗。在長約1小時演說中，以往多次談及蘇聯歷史的普京，花很長篇幅質疑烏克蘭的國家地位，強調烏克蘭東部是古俄羅斯領土，「讓我再次強調烏克蘭不止是一個鄰邦，它是我們自己歷史、文化和精神空間的組成部分」，稱現代烏克蘭只是1917年十月革命後由俄羅斯布爾什維克黨人一手創建，並錯誤地容許它自治，令烏克蘭「自其歷史領土分割出去」，又說「烏克蘭事實上從來沒有真正國家的穩定傳統」。

普京宣稱新納粹勢力正在烏克蘭崛起，寡頭統治集團充斥，烏克蘭成了傀儡政權統治下的「美國殖民地」，並在烏東實行種族清洗。他要求烏克蘭停止對烏東親俄叛軍的軍事行動，「否則，一切導致流血繼續的責任全由烏克蘭當權者負上」。他又指控美國和北約將烏克蘭變成戰區，在「俄羅斯之間」製造敵人，原因是西方不希望看到俄羅斯強大獨立。他又稱俄國擔心北約軍隊部署在烏克蘭，以此作跳板攻俄，又認為北約在烏克蘭的訓練中心無疑是軍事基地，同時俄國將烏克蘭可能加入北約視為直接威脅，指稱烏克蘭會藉此取回2014年「併入」俄國的克里米亞。

促停對烏東動武 「倘流血基輔負責」

烏克蘭1991年在獨立公投通過後脫離蘇聯。普京多年來公開表示俄烏是兄弟邦，有深厚文化、語言和宗教關係，但自俄羅斯2014年入侵並吞併克里米亞後，當地民意愈趨反俄，多座列寧雕像被拉下，街道和城鎮名稱抹去蘇俄色彩，其東正教教堂亦脫離俄羅斯。民調顯示，逾半國民支持加入北約和歐盟。

《華爾街日報》報道指出，普京今次演說與2007年在德國慕尼黑發表的講話性質相似。當年普京在演說中猛批美國外交上獨大，並對諸如伊拉克等地採取武力。

（法新社/路透社/紐約時報/華爾街日報/衛報）