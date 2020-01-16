俄軍進駐烏東 英美制裁德叫停北溪2 普京承認兩親俄地區建國 指明斯克協議「不復存在」

普京昨日更稱，《明斯克協議》已不復存在，因此也毋須履行，同時指摘是基輔破壞協議。

烏克蘭總統澤連斯基指摘俄羅斯的行動侵犯了烏克蘭領土的完整和主權。他表示，正考慮切斷與俄羅斯的外交關係，並敦促各國迅速對俄實施制裁。

烏稱研與俄斷交 促各國制裁

普京周一發表演說，宣布承認烏克蘭東部「頓涅茨克人民共和國」與「盧甘斯克人民共和國」獨立。普京之後與兩分離主義政府領袖簽署「友好、互助」條約。俄羅斯杜馬（下議院）昨日一致通過確認該條約，讓俄羅斯有權在頓涅茨克和盧甘斯克設立軍事基地。

受消息影響，俄羅斯股市即大跌11%，盧布兌美元亦大跌3%。但至本港昨晚深夜，市場對局勢進一步惡化的憂慮紓緩，俄股反彈3.7%，盧布亦回穩。歐洲股市普遍反彈0.6%，美股靠穩。但油價在擔心西方制裁影響俄羅斯原油供應下上揚，布蘭特期油每桶一度升至99.5美元，至深夜才返回96美元水平。

普京的決定惹來西方譴責，美國國務卿布林肯批評，俄羅斯承認兩分離地區獨立是對烏克蘭主權的明顯攻擊。有華府高官批評普京演說意在攻擊烏克蘭的主權和獨立性，為開戰找藉口。美、法、德3國皆譴責俄方違反《明斯克協議》。

然而美國最初回應較審慎，總統拜登周一先宣布初步制裁，禁止美國人在烏東叛區有新的投資、貿易與融資往來，但兩地本來就跟美國公民少有往來。《紐約時報》指出，這有限度制裁顯示美國希望在萬一俄軍大舉入侵烏克蘭時仍有牌可打。路透社較早時引述華府高官表示，俄軍行動「不是新的（入侵）一步」，因為「該處早已被佔領」，今次行動只是公開化，故不會觸發為俄軍全面侵烏準備的制裁配套。白宮表示總統拜登周二（香港周三凌晨2時）會宣布對俄實施新制裁措施。

歐洲氣價飈11%

德國則終於將備受爭議的「北溪2號線」放上制裁框架。總理朔爾茨昨日宣布停止「北溪2號線」的認證程序，批評莫斯科承認烏東叛區獨立是「不合理和無法理解」。連接德俄的「北溪2號線」已建好，但未正式啟用，美國一直施壓柏林放棄該管道，但朔爾茨對此態度含糊。德國昨日宣布決定後，歐洲天然氣價格上漲11%至80.58歐元/兆瓦時（megawatt-hour）。

英制裁5銀行3寡頭 涉普京盟友

英國首相約翰遜昨亦宣布，制裁5間俄羅斯銀行及3名俄國寡頭，包括普京親密盟友季姆琴科（Gennady Timchenko），3名寡頭在英資產會被凍結，並禁足英國。日前才促成拜登和普京同意可召開峰會的法國總統馬克龍指摘普京出爾反爾，促歐盟制裁俄羅斯。路透社昨引述歐盟一名官員報道，歐盟正討論禁止俄國國家債券交易，並制裁數百人。

聯合國秘書長古特雷斯斥俄方侵犯烏克蘭領土完整和主權，違反聯合國憲章。聯合國安理會在香港時間昨晨召開緊急會議。中國常駐代表張軍表示，中方呼籲各方保持克制，避免加劇緊張局勢。

克宮：仍對外交接觸持開放態度

克里姆林宮昨表示，承認烏東兩地區獨立有助恢復當地局勢平靜，強調莫斯科仍對與美國及其他國家保持外交接觸持開放態度。

路透社日前引述歐盟官員指出，雖然西方大致同意在「進攻」發生的48小時內實施制裁，但仍在討論啟動制裁的確切觸發點。《紐時》指出，普京不急於大舉進攻，似乎是要在現時看似團結的北約和歐盟中找缺口，因為只要俄軍維持在烏東俄語區內，部分國家就未必願意對俄實施嚴厲制裁。

（綜合報道）