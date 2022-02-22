日珥險斷通訊 地球恰未面向噴發避劫

日珥是由纏繞在一起的磁場線形成的大型結構，令高濃度太陽電漿懸浮在太陽表面，當這結構不穩定時就會噴發，釋放出電漿。今次噴發把太陽粒子噴射到太空數百萬公里之遙。美國俄勒岡科學與工業博物館的太空科學教育主任托德（Jim Todd）稱，科學家估計這次爆發伴隨的太陽耀斑延伸約40萬公里，比地球和月球之間距離還要遠。

托德稱，今次太陽風暴幸好在太陽背面發生，若朝地球發生，有可能令類似1859年的卡靈頓事件（Carrington Event）重演：當年的爆發基本上令地球全部電報系統失靈。托德指隨着科技進步，若同類情况再發生，恐會造成災難後果，導致絕大部分電子通訊中斷：「若風暴（CME）正面向地球發生，將會導致部分衛星、電網和手機運作中斷。」他警告，在2019和2020年太陽活動傾向沉寂，但迹象顯示其活動正在上升。

（WOODTV/Universe Today/Space）