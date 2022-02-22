瑞信涉助罪犯開戶瞞資產 「否認違法」 李福兆宋楚瑜馬可斯上榜

一名揭密者將1940年代至2010年代期間3.7萬個個人或公司的瑞信帳戶資料，泄露給德國《南德意志報》，該報再將資料提供給非政府組織「組織犯罪與貪腐舉報計劃」（OCCRP）、美國《紐約時報》、英國《衛報》和法國《世界報》等46家新聞機構。該揭密者稱，現時瑞士銀行業的保密法「不道德」，表面上保障財務私隱，實際上只是瑞士銀行業作為與逃稅者合謀的幌子。

揭密者：瑞士銀行業保密法「不道德」

OCCRP表示，今次是瑞士大型銀行歷來最大規模資料外泄案，涉及客戶來自超過120個管轄區，總金額超過1000億美元，但強調涉及的3萬多個戶口不少都是合法戶口。但《衛報》指瑞信為許多「高風險」客戶開設或維持帳戶，甚至很多涉及罪犯或遭制裁的商家等，跟該行一直強調禁制可疑客戶和不法資金的承諾不符。在瑞士開設離岸戶口並不違法，但開戶者須向稅務當局申報。傳媒向過百瑞信客戶查詢，5人表示已申報，6人稱毋須申報，其他人沒回覆。

現已身故的港交所前主席李福兆1990年因涉嫌在批核上市申請時受賄而被判囚4年，但《衛報》報道指，事隔10年後的2000年，背負犯罪背景的李福兆仍獲瑞信批准開戶，這個帳戶後被發現存有5900萬瑞士法郎（約5億港元）。報道稱，其個案顯示瑞信為曾涉重罪且或須受嚴格審查的客戶開設或維持帳戶。

瑞信亦被指為曾牽涉貪污的台灣親民黨主席宋楚瑜、埃及一名下令殺害其黎巴嫩歌星女友的大亨，還有委內瑞拉國營石油公司貪污高層等開設戶口。一個隸屬梵蒂岡的帳戶被用來撥款3.5億歐元（約31億港元），對倫敦房地產作涉嫌欺詐的投資。被指侵吞國庫多達100億美元的菲律賓前總統馬可斯和其妻子艾美黛，也用假名開設戶口。

瑞信：陳年舊事 衛報：部分仍使用

瑞信周日發聲明，「強烈否認被指涉及的業務行為相關指控和影射」。聲明指出，報道中「大部分」已是陳年舊事，且「根據局部、不準確或斷章取義的選擇性資料」作報道。瑞信稱約九成帳戶已被關閉或正在關閉過程中，但《衛報》指這些戶口有三分之二是2000年起才開設，很多到2010年代仍運作，部分至今仍使用。瑞士金融市場監督管理局昨表示，得悉有關報道，正聯絡瑞信了解。

瑞信近來接連遇挫，去年3月受到英國金融公司Greensill Capital破產影響，4筆價值約100億美元的基金被凍結，4月又因受到美國對冲基金Archegos遭平倉影響，損失約50億美元，還被非洲莫桑比克一宗貪腐醜聞殃及遭罰款37億港元。瑞信今年初捲入為毒販洗黑錢案，正在審理。

（衛報/紐約時報/中央社）