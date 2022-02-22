英格蘭本周全面撤防疫限制 4月停公眾免費檢測

容確診者自由出入 歐洲首例

根據「與病毒共存」計劃，政府計劃本周起結束強制確診者自我隔離的規定、要求地方政府按既有的法律權力管理進一步疫情，亦預計會逐步取消公眾免費檢測。有關公布將令英國成為歐洲首個主要國家容許確診民眾自由進出商店、乘搭公共交通工具和出門工作。

約翰遜：不能一直月花212億元做檢測

約翰遜周日表示疫情尚未結束，但得益於疫苗推出令他們向恢復正常生活再近一步，並把自由還給人們，同時繼續保護自己及他人。當被問及是否冒着疫情大流行的風險時，約翰遜表示政府不能一直每月花20億英鎊（約212億港元）來做檢測。

世衛特使：取消自我隔離極不明智

目前英國政府尋求透過快速檢測和5天隔離的法例規定保持經濟開放，控制容易傳播的Omicron變異株。取消防疫限制旨在令英國比其他大型經濟體更快擺脫疫情，約翰遜亦面對所屬保守黨內不少黨員要求取消限制的壓力，然而國內醫療界以至世界衛生組織對此表示憂慮。英國的國民保健服務聯盟（NHS Confederation）指內部投票顯示大部分會員反對結束自我隔離和免費檢測，世衛的新冠事務特使納巴羅（David Nabarro）亦認為取消自我隔離規定非常不明智。

（衛報）

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