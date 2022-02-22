歐美人員撤離前線 烏官員憂戰場監察偏袒俄方

CNN記者：誤導信息頻現 上周揭假片段

美國有線新聞網絡（CNN）首席國際特派員沃德（Clarissa Ward）昨日撰文表示，近期有關烏東未經證實或可能誤導的信息不斷湧現，即使富經驗的記者都難以核實，令報道事實變得更加困難。例如上周五烏東分離武裝發放一段汽車撤走平民的片段，聲稱是當下烏軍攻擊後的情況。CNN通過研究片段的元數據，才發現片段是早幾日錄製。

但因緊張局勢升級，現時可提供較為公允報告的歐安組織監察員撤出，令人憂慮真相更難求證。歐安組織烏克蘭特別監察團由逾40個成員國共680人組成，是一支非武裝公民視察團。他們過去8年利用裝甲車穿梭烏克蘭各地，全天候匯報局勢和違反停火協議事件。

基輔任命的盧甘斯克州長哈伊達伊（Serhiy Haidai）向英國《衛報》說，現在剩下的監察員都是「俄羅斯和前蘇國家的代表」，質疑他們或會片面視事，並蓄意篩選不利烏克蘭的證據。烏克蘭副總理韋列斯丘克上周六（19日）表明曾請求法國和德國增派監察員到當地，盼歐安組織能按授權回歸工作。據1月數據，監察團成員以美國、波斯尼亞和黑塞哥維那（波黑）、英國和保加利亞最多，達40人或以上；德國為32人，法國為17人，俄羅斯則有25人。

身處烏東高危地區的監察員表示，他們曾在阿富汗、索馬里、伊拉克工作，認為當局勢轉危之時其任務比以往更重要，同事都覺得撤走是個「壞主意」，批評美英加是反應過度。

（CNN/衛報）