CNN：俄75%主力軍已駐隨時攻烏範圍

紐時：美情報指俄軍已接令備戰

該官員表示，估計俄國160個營級戰術群（battalion tactical group）中的約120個、即相當於75%主力作戰部隊（又或相當於接近一半俄國總兵力），目前部署在距離烏克蘭60公里的「攻擊範圍」內，圍繞烏克蘭的俄軍加上烏東的分離主義武裝可能多達19萬人。另外，俄羅斯已知的50個防空營中，約有35個部署對付烏克蘭，該地區還有約500架戰機和戰鬥轟炸機、50架中型至重型轟炸機。該官員形容集結情况極不尋常，美方有理由認為俄羅斯已準備發動攻擊。

《紐約時報》及哥倫比亞廣播公司周日亦引述美國官員報道，美國上周接獲情報，指俄軍指揮官已接到命令，繼續準備入侵烏克蘭的工作，正制訂具體作戰計劃。該官員稱，該命令並非意味肯定會入侵，因最終決定仍由俄羅斯總統普京作出。

漢莎航空瑞士航空停飛烏克蘭兩航線

鑑於局勢緊張，德國漢莎航空和瑞士航空周一（21日）起暫停往返烏克蘭首都基輔及敖德薩（Odessa）的航班，直至下周一。奧地利航空也只保留往返鄰近波蘭邊境、目前有多國大使館臨時駐紥的烏克蘭西部城市利沃夫的航線。

對於美國連日警告開戰在即，新華社周日發文，諷刺美國情報機構淪為「情報造假專業戶」，為了美國一己私利，散播俄羅斯即將進侵烏克蘭的謠言。

（CNN/紐約時報/BBC/彭博社）