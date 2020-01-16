美「原則上」願開峰會 克宮：隨時可談 普京擬承認烏東叛區獨立 英防相警告勿破壞烏領土完整

馬克龍周日與普京通話兩次，共約近3小時，兩通電話之間又與拜登商談15分鐘，這是馬克龍去年12月中以來，第4次就烏克蘭危機與普京對話。愛麗舍宮其後表示，馬克龍提議拜登和普京舉行峰會，然後與相關持份者商討歐洲的安全和戰略穩定，其聲明指美俄領袖「原則上」都接受舉行峰會，會議內容將由美國國務卿布林肯和俄羅斯外長拉夫羅夫周四（24日）會晤時準備，但聲明強調「峰會只能在俄羅斯不入侵烏克蘭的條件下舉行」。白宮隨即確認法方說法，但華府官員透露峰會時間和形式尚待確定，「目前完全只有概念」。美國昨日召開國家安全委員會會議，會後拜登臨時決定取消昨日回到老家的特拉華州，被指做法不尋常。

俄官員：西方僅美國值得俄方談判

克宮的聲明則未提到美俄峰會的可能性，只稱俄法總統承認有必要加強透過外交途徑尋求解決方案，包括「諾曼第模式」（即法、德、俄、烏四國直接商討）的會談。克宮發言人昨表示，現在要談論安排任何形式的峰會為時尚早，目前沒有具體計劃，但隨時可安排通電話或會談。烏克蘭國家安全和國防委員會秘書丹尼洛夫表示，歡迎美俄可能舉行峰會，但稱若沒有烏克蘭的參與，「無人能解決我們的問題」。

普京昨日召開聯邦安全會議，跟外交國安高官商討烏克蘭局勢，其中聯邦安全會議秘書帕特魯舍夫表示，在西方唯一值得談判的對象是美國，俄方可跟美國商討，其他國家會跟隨美國指示。

但另一焦點落在烏克蘭東部由親俄分離主義武裝割據、並自行宣布獨立的「頓涅茨克人民共和國」和「盧甘斯克人民共和國」，杜馬（下議院）議長在上述會議期間向普京提出，要求承認兩個「共和國」獨立。聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫表示，倘若局勢未有改善——他也判斷不太可能改善，唯一選項會是承認這兩個「共和國」獨立。普京回應時稱，俄羅斯會在周一稍後時間作出決定，但他表明並未有討論將那兩個地區併入俄羅斯國土。

烏促安理會商早年棄核換安全保證

英國防相華禮士昨日在國會表示，英國必定不能容許俄方破壞穩定的行徑影響其他主權國家的領土完整。

烏克蘭外長庫列巴則宣布已正式要求聯合國安理會立即舉行會議，以處理1994年烏克蘭答應放棄核武庫存而獲得的安全保證。該協議由俄羅斯、烏克蘭、美國和英國簽署，確認烏克蘭只要同意將位於當地的蘇聯時代核武運回俄羅斯，其「領土完整或政治獨立性」將會得到尊重。蘇聯1991年底解體後，烏克蘭一度繼承其部分核武，成為當時全球第三大擁核國。

另外，白俄羅斯國防部繼周日宣布與俄羅斯的聯合軍演會無限期延長後，昨日再暗示俄軍會無期限留在白俄。白俄的聲明指俄軍撤出當地很大程度取決於北約先從俄羅斯和白俄附近的國家撤出，但強調這只是決定俄軍何時或會否撤出的因素之一。

（紐約時報/華盛頓郵報/衛報）