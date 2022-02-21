埃塞「世紀大壩」爭議聲中開始發電

13渦輪機 首個啟運作

這座高145米的埃塞俄比亞復興大壩（Grand Ethiopian Renaissance Dam）座落於埃塞俄比亞和蘇丹的邊界附近，主要截住尼羅河的上游支流「青尼羅河」（Blue Nile River）。這個耗資42億美元（約327億港元）的項目預計最終生產逾5000兆瓦的電力，令該國電力生產增加一倍以上。大壩共有13個渦輪機，目前僅有一個在運作，項目經理霍羅在啟動儀式後向法新社表示，第二個渦輪將於數月內運作，預計整個大壩會在2024年全面運作。

埃塞俄比亞為非洲人口第二多的國家， 世界銀行數據指該國電力短缺問題亦是非洲國家第二嚴重，約三分之二人口（約1.1億人）未有從電網獲得電力。阿比昨稱他們的主要目標是為「六成在黑暗中受苦的人帶來光明」，並在Twitter帖文稱「這對我們（非洲）的大陸及我們希望與之合作的下游國家而言是個好消息。」阿比認為大壩對埃塞電氣化及發展相當重要，然而位於其下游的國家埃及和蘇丹視大壩為威脅。

埃及和蘇丹一直促請埃塞就大壩的注水及運作達成具約束力協議，但在非洲聯盟主持的談判亦沒有取得突破。埃及有97%的灌溉用水及飲用水依賴尼羅河水源，因此視大壩為生存威脅；蘇丹希望該大壩能夠控制每年出現的洪水，但憂慮若未就埃塞復興大壩的運作達成協議，會令蘇丹自身的大壩受影響。

埃及蘇丹憂斷水源

阿比保證「無意傷害」

阿比昨日否認大壩是威脅的指控，稱一直都流向蘇丹和埃及的水會產生電力，並不如謠言指埃塞人民和政府築壩令使埃及和蘇丹捱餓，又指該國無意傷害人。

（路透社/法新社）