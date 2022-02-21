2%目標未達 歐多國做「free riders」

德付出少被轟「地區安全黑洞」

除了東翼前線的幾個國家，北約在歐洲的成員國大多未能完成「2%目標」，但以身為歐洲經濟火車頭的德國最受詬病，迄今只把軍事支出佔GDP比例提升到1.5%左右（見圖）。柏林堅持推動北溪2號線天然氣管道，又阻撓德製武器輸入烏克蘭，更加深美國和中東歐多國的不滿。布魯塞爾智庫歐洲政策研究中心（CEPA）研究員盧卡斯（Edward Lucas）在《外交政策》文章批評道：「德國就是地區安全的黑洞。」

美國對這情况顯然極為不滿，但跟德國關係惡劣的特朗普並非唯一一名批評歐洲安全貢獻的美國總統。其前任的奧巴馬2016年接受《大西洋》雜誌專訪時表示：「搭順風車者（free riders）令我感到惱火。」這段對北約盟友的負面評語當時在西方輿論掀起風浪，但不少評論其實贊同他的抱怨，尤其質疑歐洲多國未能達成「2%目標」。

學者：各國顧個體利益 損共同利益

來自波蘭的香港浸會大學政治及國際關係學系副教授希利溫斯基（Krzysztof Sliwinski）向本報表示，「2%目標」的爭議是國際關係學者所指「公地悲劇」（The Tragedy of the Commons）的經典例子。他解釋道，在這個以歐洲安全為共同利益（common good）的案例中，共同利益本應是透過所有參與方的承諾和貢獻達成，但從各北約成員國的自身角度來說，壓縮軍事支出，資金改放於醫療、教育和退休保障，「也是符合國家─個體利益」。他坦言，從目前來看，這場烏克蘭危機應該無法改變這趨勢。