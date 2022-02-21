俄點名針對 美學者憂過時 北約「門戶開放」去留成疑

【「烏克蘭危機」系列之三】

明報記者 周宏量

據北約網站介紹，「門戶開放政策」的法律依據為北約憲章第十條，即北約成員國可在一致同意下邀請任何歐洲國家加入組織，以進一步拓展條約原則及為北大西洋區域安全作貢獻。根據這項政策，北約自1949年創立以來分階段接納新成員國加入，在1991年冷戰結束後步伐加快——冷戰時期由12個創始成員國增加至16國，但自從1999年起五度東擴後，目前成員國已多達30個。到北約2008年宣布烏克蘭和格魯吉亞（兩國皆跟俄羅斯接壤，屬前蘇聯加盟共和國）「將會成為北約成員國」，莫斯科的牴觸更達新高，埋下俄羅斯就南奧塞梯跟格魯吉亞開戰和從烏克蘭吞併克里米亞（以至現在俄軍烏東邊境囤兵危機）的伏線。

「圍堵之父」預言東擴鑄大錯

其實在1999年北約冷戰後首度東擴前，在美國外交和國安圈子已頗有爭論，擔心此舉影響西方跟俄羅斯的關係，其中以首倡對蘇聯採取「圍堵」政策著稱的美國傳奇外交官凱南（George F. Kennan）1997年投書《紐約時報》，斷言北約東擴會成為「美國在後冷戰時期最災難的錯誤」，不但點燃俄羅斯民族主義、反西方和軍事化的輿論，對俄民主發展帶來負面影響，還會重回冷戰氣氛，驅使俄國外交政策走向我們不想要的方向。

俄前外長：釋善意遇冷 莫斯科轉軚

這份擔憂並非多餘，北約首度東擴之際出任俄國外長的伊萬諾夫（Igor Ivanov）本月初撰文回顧歷史，表明俄羅斯在後冷戰時期一直堅定反對北約東擴，「莫斯科的理據一向為人所知，俄方代表反覆在所有層面、所有談判和所有會面上闡述它們」。他承認莫斯科當年沒什麼牌可打，尤其不希望中斷已開始的歐洲安全架構談判，可是北約空襲南斯拉夫（1998年）、美國單方面退出《反彈道導彈條約》（2002年）以至伊拉克戰爭（2003年）等，反映俄方原先善意未獲恰當回應，因此以總統普京2007年演說為起點扭轉對西方的政策。

約翰霍普金斯大學歷史學家薩羅特（Mary Elise Sarotte）去年底發表Not One Inch（不會擴張一吋）一書，探討後冷戰美俄關係，她在書中指出，如今俄方念茲在茲的北約「不會（向東）擴張一吋」承諾，原本只是美國國務卿貝克1990年說服蘇聯接受兩德統一時的比喻，但在蘇聯翌年解體後，「華府意識到它不止可以贏，還能贏更多，北約不需要向任何一吋領土設限」，引致後來北約多次向中東歐擴張。薩羅特接受Vox網站訪問時表示，門戶開放政策導致西方跟俄羅斯出現最大限度的摩擦，並在現時的烏克蘭危機升至高潮。

在俄羅斯兵臨烏克蘭邊境之際，美國國務卿布林肯等西方高官堅持為北約門戶開放政策辯護，強調烏克蘭以至其他中東歐國家有權選擇盟友。但有聲音質疑，即使不為俄羅斯的脅迫退讓，北約門戶開放政策本身已經過時。

美學者：捲東歐困局北約宜「關門」

美國天主教大學歷史系教授金麥芝（Michael Kimmage）上月投書《外交事務》網站，直指北約是時候「關上大門」。這名在奧巴馬政府曾任國務院政策規劃官員的歷史學家解釋，北約在冷戰時期確發揮功效，成功阻止蘇聯推進，維持地區和平，並促進西歐政經融合，但在21世紀的歐洲卻見不合時宜，關鍵正是北約多次東擴後被迫深入捲進東歐地緣政治，尤其是重新陷入自17世紀開始成為無數戰爭導火線的俄歐分界問題。他直指北約倘若再接納烏克蘭會是「戰略瘋狂」，建議北約須公開宣布停止增收成員國，並重新檢視冷戰結束後形成的東擴假設，並減低北約在處理西方與俄羅斯關係、尤其是在歐洲安全架構的作用。

無論如何，烏克蘭能否保留其北約願景，將會是西方與俄羅斯討價還價的關鍵一步。因克里米亞和烏東叛軍割據，烏克蘭原本就不符合完成加入北約程序的條件，但外界關注基輔會否在俄方壓力下自行放棄——總統澤連斯基上周稱加入北約「也許只是一場夢」，便惹來遐想。但在北約秘書長任期內見證烏克蘭獲「入場券」的夏侯雅伯（Jaap de Hoop Scheffer）接受《金融時報》訪問時，質疑北約即使同意拒絕烏克蘭的加入申請，也難保普京之後會否得寸進尺，勒索北約放棄烏克蘭以外更多的國家，「他（普京）想要他的帝國回歸」。