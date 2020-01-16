美媒：FDA檢視數據 研今秋准打復必泰第4針

消息人士強調計劃仍在初步階段，批准否視乎目前對第4針效力研究結果，會觀察它能否再提升保護力，以及能否減少有病徵感染及重症風險。美國食物與藥品管理局（FDA）已開始檢視數據。

報道引述消息人士指，審批過程中要解決的問題包括批准所有成年人接種還是只限特定年齡組別接種、針對新冠變異株Omicron還是以不同方式調整疫苗配方，以及加強針應否每年接種。一名消息人士稱在秋季提供第2針加強劑合理，因為每年那個時候很多人接種流感疫苗，他們很可能不介意多打一針。

不過，報道指當局未有最終決定，並指出如果出現危險的新變異株，那就有必要提前讓公眾能夠接種加強劑。

Omicron自去年11月起肆虐全球，多國政府都呼籲民眾接種加強劑。以色列是首批推出第4針的國家之一，去年底開始為60歲或以上的人、免疫力受損的人，以及醫護人員提供第4劑疫苗。美國上月縮短輝瑞及莫德納疫苗第二針與第三針接種相隔時間，希望盡早為接種者提供對抗Omicron的保護力。

（華爾街日報/路透社）

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