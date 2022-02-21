英女王新冠陽性 有輕微感冒症狀

英女王於本月5日在桑德靈厄姆莊園出席紀念登基70周年白金禧的首場活動後，已返回溫莎堡。其73歲長子、王儲查理斯到溫莎堡探望女王後兩日，即本月10日確診感染新冠病毒，再隔4天，克拉倫斯宮公布查理斯之74歲妻子卡米拉首次確診。女王、查理斯和卡米拉俱接種了3劑新冠疫苗。BBC指，據了解溫莎堡有一些人新冠檢測呈陽性。

其確診消息惹起英國官民關注，畢竟英女王年紀老邁，而且去年10月曾罕有留院一夜接受檢查，之後數月取消連串公開活動，應醫囑休息。英女王上周三（16日）在查理斯確診後首次面對面接待訪客，曾向宮內侍臣打趣說她不能有太多活動。白金漢宮表示，英女王確診後將繼續接受醫藥治療及依從適當指引。英國不同政治光譜的政客紛致慰問和早日康癒祝願。

查理斯則已結束為期5日的家居隔離，上周四出席聖詹姆斯宮活動，跟妹妹安妮公主等人互動時精神抖擻，但因他無戴口罩惹來外界非議。

約翰遜擬免英格蘭本地感染者自我隔離

另外，英國首相約翰遜發表聲明表示，根據「與病毒共存」的策略，他擬在未來一周宣布英格蘭地區的本地感染人士毋須再履行自我隔離的要求，但其發言人否認建議容許感染者上班。英國現時法定感染者在公共衛生囑咐下隔離至少5天，另建議病毒檢測呈陽性或有病徵者，毋須特別吩咐也須自我隔離。但批評者質疑這種做法「不明智」和「過早」。

（綜合報道）

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