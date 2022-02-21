約翰遜：西方倘失信於烏 「迴響勢傳至台灣」

約翰遜表示，烏克蘭陷入危險的聲音「將在世界產生迴響」，「那些迴聲會被東亞、被台灣聽到，人們會以為侵略有好報，強權即公理」。他隨後在BBC節目中，稱已有迹象顯示俄羅斯計劃發動1945年（二戰結束）以來歐洲最大型的戰爭，這勢將令俄國「年輕人」犧牲。他又認為禁止俄羅斯企業以英鎊和美元交易，能夠「嚴重打擊」莫斯科。

王毅：中方尊重烏主權領土完整

王毅回應會議主持提問時稱，各國的主權、獨立和領土完整都應當獲得尊重維護，那是中方一貫秉持的原則立場，「對烏克蘭也不例外」，表明若有人質疑中方在此問題上的態度，將是別有用心炒作和歪曲北京立場。王毅稱《新明斯克協議》是解決烏克蘭問題的唯一出路，中方呼籲各方應盡快回到該原點。

德國外長貝爾博克則透露，歐盟制裁俄羅斯的計劃已準備就緒，她又指這些措施的觸發條件不限於俄軍進入烏克蘭。德國財長林德納接受《金融時報》訪問時則承認憂慮俄方以斷供天然氣報復歐美制裁，他表示以往冷戰時期無論北約和華約之間有何爭拗，政治緊張情况都未曾影響能源供應，「現在情况或有不同」。歐洲理事會主席米歇爾昨表示，在俄羅斯軍演並持續增兵下，西方政府「不能永遠（向莫斯科）伸出橄欖枝」，他又質疑克里姆林宮是否真心尋求對話。

（綜合報道）