約翰遜：西方倘失信於烏 「迴響勢傳至台灣」

【明報專訊】英國首相約翰遜上周六（19日）在慕尼黑安全會議上發言時表示，如果西方國家沒有兌現支持烏克蘭獨立性的承諾， 將對全世界帶來破壞性後果，包括台灣，這是繼美國國務卿布林肯暗示中國正注視烏克蘭危機作為台灣情况參考後，再有西方政界高層作類似比較。約翰遜亦在周日播出的英國廣播公司（BBC）專訪中警告若俄羅斯侵烏，英美將禁止俄國企業以英鎊和美元交易。中國國務委員兼外長王毅同場強調，中方尊重烏克蘭主權和領土完整。
約翰遜表示，烏克蘭陷入危險的聲音「將在世界產生迴響」，「那些迴聲會被東亞、被台灣聽到，人們會以為侵略有好報，強權即公理」。他隨後在BBC節目中，稱已有迹象顯示俄羅斯計劃發動1945年（二戰結束）以來歐洲最大型的戰爭，這勢將令俄國「年輕人」犧牲。他又認為禁止俄羅斯企業以英鎊和美元交易，能夠「嚴重打擊」莫斯科。
王毅：中方尊重烏主權領土完整
王毅回應會議主持提問時稱，各國的主權、獨立和領土完整都應當獲得尊重維護，那是中方一貫秉持的原則立場，「對烏克蘭也不例外」，表明若有人質疑中方在此問題上的態度，將是別有用心炒作和歪曲北京立場。王毅稱《新明斯克協議》是解決烏克蘭問題的唯一出路，中方呼籲各方應盡快回到該原點。
德國外長貝爾博克則透露，歐盟制裁俄羅斯的計劃已準備就緒，她又指這些措施的觸發條件不限於俄軍進入烏克蘭。德國財長林德納接受《金融時報》訪問時則承認憂慮俄方以斷供天然氣報復歐美制裁，他表示以往冷戰時期無論北約和華約之間有何爭拗，政治緊張情况都未曾影響能源供應，「現在情况或有不同」。歐洲理事會主席米歇爾昨表示，在俄羅斯軍演並持續增兵下，西方政府「不能永遠（向莫斯科）伸出橄欖枝」，他又質疑克里姆林宮是否真心尋求對話。