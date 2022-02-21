烏克蘭東部炮擊不斷 俄烏互責 俄白軍演無限期延長 西方憂慮侵略威脅持續

烏東被親俄分離武裝控制的地區，近日炮擊事件大增，成為烏克蘭危機焦點，西方一直指控俄羅斯試圖以插贓嫁禍的方式，指控基輔攻擊烏東作為入侵藉口。歐洲安全與合作組織（OSCE）前日通報，烏東上周六一天內發生約2000宗違反停火事件。烏克蘭軍方同日確認，兩名士兵死於烏東武裝的炮擊，另有4人受傷。烏東親俄武裝反指烏軍空降旅試圖突襲其控制地區的前線陣地，摧毀5幢民宅，殺害兩名平民，但宣稱已擊退攻勢，殺死部分烏兵。

烏內政部長視察前線險中炮

烏克蘭內政部長莫納斯特爾斯基（Denys Monastyrsky）的顧問格拉先科上周六表示，莫納斯特爾斯基的車隊當天在頓巴斯地區遇襲，無人受傷。格拉先科在facebook表示，事發於頓涅茨克地區新伏爾甘斯克（Novoluganske）附近，莫納斯特爾斯基、一群議員以及25名外國記者與軍人見面，視察戰壕和地堡後，炮彈在附近空地爆炸，迫使他們連忙找地方躲避。法新社報道，事發前幾分鐘，莫納斯特爾斯基還對記者說「我們已為任何情况作好準備」。

烏克蘭總統澤連斯基昨日呼籲烏東地區全面停火。他之前一日前往參與西方最大型安全事務論壇「慕尼黑安全會議」，發言時指所謂烏克蘭炮擊東部分離武裝掌控地區與俄羅斯邊境的說法「純屬虛構」，強調烏克蘭不會回應挑釁。他批評西方領袖對俄行「綏靖政策」，引述普京2007年同一場合發表、標誌俄羅斯外交政策轉為更對抗西方的演說，質疑全球以提出和解作回應，最終俄羅斯吞併克里米亞和侵略烏克蘭，故他主張歐美現時應立即對俄實施制裁。他敦促普京跟他會晤商討如何化解危機。

俄羅斯與白俄羅斯的聯合軍演原定昨日結束，但白俄國防部昨日宣布，因應該國東部邊界出現愈來愈多軍事活動和頓巴斯局勢惡化，普京與白俄總統盧卡申科決定無限期延長軍演，這意味着約3萬名目前駐守白俄的俄軍部隊會一直留守。普京和盧卡申科前日在莫斯科戰情中心通過屏幕觀看俄羅斯核演習，軍演期間俄軍在海上試射了高超音速導彈和巡航導彈。白俄流亡反對派領袖季哈諾夫斯卡婭則批評，俄軍延長留守會危及白俄主權。

普京同意尋求頓巴斯地區停火

普京昨日跟法國總統馬克龍通電話時，表示俄軍會在完成演習後離開白俄，又再次指控是烏克蘭軍方挑起烏東局勢升級，但同意尋求頓巴斯地區停火。法國官員表示，馬克龍和普京同意周一舉行法、俄與歐安組織三方會談，並尋求各方舉行峰會。法國外長勒德里昂未來數日會跟俄羅斯外長拉夫羅夫磋商峰會形式，克宮提議在莫斯科以「諾曼第模式」談判，即由俄、烏、法、德四國直接會談。

（綜合報道）