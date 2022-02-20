加國「自由車隊」清場拘百人 警斥示威者用兒童作人盾

部分人組人鏈向警扔單車等

渥太華警方從上周五（18日）持續至昨日凌晨對佔據國會山附近街道的抗議者展開清場行動，先是設立約100個路障封鎖現場，切斷食品、燃料輸送到現場，入夜後數百名防暴警察包括騎兵連成一線，慢慢逼向示威者縮窄範圍。其間，警員曾將示威者從貨車上拉下來，又將反抗的示威者摔落地再反綁他們雙手。《新聞周刊》的影片顯示，有騎警衝入人群，部分人被馬踐踏。示威者強調和平示威，個別人士手挽手組成人鏈，另有人向騎警扔單車，有的則放聲大罵或高唱國歌。

警方昨日凌晨在Twitter發文，稱示威者把孩子置於警方與示威據點之間，警方將把帶孩子往安全地方。渥太華臨時警察總長貝爾表示，在警方展開行動的示威現場見到孩子如此受傷害，「既震驚又詫異」。不少網民表示憐憫孩子，指摘示威家長的做法。

參與「自由車隊」（freedom convoy）示威的跨境貨車司機要求當局取消強制接種和撤銷封城，當中有極右分子參與。杜魯多政府指摘示威「非法」，上周一動用《緊急狀態法》冀恢復社會秩序，等候國會通過。國會上周五因警方行動暫停了原定相關辯論，昨天復會，預計周一晚表決。

（路透社/CNN/法新社）

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