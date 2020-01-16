WSJ：幼兒打復必泰或不足抗Omicron 部分已接種者染疫 FDA待更多病例再審議

該上周五（18日）的報道引述知情人士稱，對幼兒測試的初期數據顯示，復必泰對測試初期流行的變異株Delta能發揮約50%抵禦力，但當另一變異株Omicron冒起，卻有一些已接種兒童受感染。不過，知情人士稱，到目前為止，只有很少受測試的對象染上新冠病毒（無論接種與否），因此在初步統計分析上，這小量Omicron個案會讓疫苗看來欠效力，要是之後更多病例出現，如果大部分發生在未接種者身上，復必泰疫苗或許最終能證明對Omicron的保護力。

FDA料今春定案

報道稱，在這背景下，FDA與輝瑞藥廠都同意等有更多病例再審議。FDA趁此時間將評估兩劑或三劑疫苗的效用，研究疫苗對幼兒激發的免疫反應是否與較年長人士相若再下決定，FDA預計今春有決定。目前第三劑需要跟第二劑相隔至少兩個月，而輝瑞期望4月初會有第三劑的臨牀測試結果。

兩至4歲幼兒免疫反應未如青少年

不過，研究員指望得到更多個案之際，多國的Omicron疫潮開始大幅消退，可能拖慢獲取病例進度，驅使研究員仰賴檢測免疫反應來研判疫苗效用。目前研究顯示，6個月大至兩歲幼兒接種後所產生的免疫反應，跟青少年相仿，惟兩歲至4歲的卻沒有類似免疫反應。中立的疫苗專家未能解釋此情况，推測跟兒童免疫系統未發育完成或採用低劑量有關。輝瑞和BioNTech現對5歲以下幼兒的測試時，僅採用3微克（相當於較年長兒童和成人劑量的十分之一）劑量。去年用10微克時，受測試小孩出現手臂痠痛、發燒和發冷等副作用。

目前，美國人接種復必泰須年滿5歲。報道稱，FDA押後審議的決定，或惹來部分迫切希望讓幼兒接種疫苗的家長感到惱怒，但有衛生專家認為FDA該耐心等待，避免授權給一款不足以產生強大免疫反應的藥物。

另外，日本厚生勞動省研究小組上周五公布「混針」的調查結果，報告顯示前兩劑接種復必泰、第3劑改打莫德納（Moderna）疫苗，1個月後所產生的抗體值較打三針復必泰高約1.5倍，可是發燒、頭痛、倦怠等副作用風險也較高，甚至有個別接種者有不嚴重的疑似心肌炎症狀。

（華爾街日報/NHK）

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