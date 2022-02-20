烏「西部首都」反俄情緒高漲

多國及世界銀行、國際貨幣基金組織等國際組織，已出於安全原因而在利沃夫酒店房間設立臨時辦公室。雖然利沃夫約100萬名居民早已習慣處於戰爭邊緣，但上周當地有學校接獲炸彈威脅及銀行系統遭網絡攻擊，令坊間緊張情緒升溫。利沃夫市長薩多維（Andriy Sadovyi）透露，政府近月來已默默制訂開戰應對計劃：包括儲備血漿及醫療物資、識別可作躲避轟炸的場所、制訂水電供應一旦被切斷的應急方案及研究收容難民等；官民亦正接受槍械特訓。

相較基輔，利沃夫位置較接近歐洲其他國家，該市及周邊地區1945年方被蘇聯吞併，幾乎全部人口都說烏克蘭語，當地民眾在當年蘇聯解體後就率先移除前蘇聯領導人列寧的雕像。伊凡弗蘭柯利沃夫國立大學（Ivan Franko University of Lviv）圖書館主任克邁特（Vasyl Kmet）表示，利沃夫長久以來便是反抗外敵聲音的集中地，利沃夫人在2014年抗議親俄總統示威中「扮演了最活躍角色」，大部分被殺的示威者皆來自利沃夫及烏克蘭西部，他們亦積極參與對抗烏東分離分子的戰爭並犧牲。

（金融時報）