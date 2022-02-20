俄鷹派前軍官聯署反戰 稱令兄弟淪仇敵

伊瓦紹夫（Leonid Ivashov）在1996年至2001年曾出任國防部對外軍事合作總局局長，有份應對北約首次東擴的挑戰，卸任後出任全俄軍官大會（由軍警安全體系的退役高官組成）主席，他廣被視為抱持反西方觀點兼崇尚武力的民族主義者，但在烏克蘭問題上，他站在普京的對立面。他有份簽署全俄軍官大會上月底在莫斯科迴聲電台網站的反戰聲明，此後多次受訪解釋其反戰及批評普京立場。

指國家管理問題才是威脅

全俄軍官大會聲明指出，俄羅斯人口不足，國家管理系統卻低效甚至畸形，這才是俄羅斯現時面臨的真正威脅，對比之下，外部威脅目前並不致命和迫切。聲明譴責普京目前推動挑起戰爭的犯罪政策，強調不能使用恐嚇威脅和最後通牒的方式強迫別人喜歡俄羅斯，對烏克蘭開戰會令兩個民族成為仇敵。

學者：最保守階層也不想要真正戰爭

除此之外，俄羅斯也有一些自由派發表公開信表達反戰立場。其中在全俄軍官大會發表聲明前不久，逾150名知識圈名人公開聯署，反對克宮的政治打壓。

美國智庫駐俄分部卡內基莫斯科中心的學者科列斯尼科夫（Andrei Kolesnikov）分析稱，俄羅斯社會似乎普遍認為，倘如發生戰爭，那將不會是短暫和可以取勝的戰爭，「即使是社會上最保守的階層似乎也不想要一場真正的戰爭」。

（Politico/美國之音）