烏東撤逾70萬平民入俄 美：製興兵藉口 拜登指普京已決定侵烏 未來數周或數日出手

俄邊境設難民營收容烏東民眾

烏東親俄地區頓涅茨克和盧甘斯克上周四起指控烏軍多次炮擊當地，違反停火協議，烏軍反駁是親俄叛軍先開火。衝突加劇之際，「頓涅茨克人民共和國」領袖普希林（Denis Pushilin）上周五聲稱因為烏克蘭總統澤連斯基很快會下令政府軍大規模攻擊當地，「執行其入侵計劃」，宣布大規模撤走居民到俄羅斯，婦孺長者先疏散，頓涅茨克計劃撤走70萬人，當地央行昨日宣布每日限制提取1萬盧布（約1010港元）現金。「盧甘斯克人民共和國」領袖也發類似聲明，呼籲民眾撤離。俄國營傳媒其後報道，首批載着烏東頓巴斯地區民眾的巴士，已抵達俄國南部的羅斯托夫州（Rostov）。克里姆林宮表示，普京已下令在邊境附近設置難民營，並為來自烏東地區的民眾提供緊急援助。頓涅茨克和盧甘斯克位於頓巴斯地區，兩地估計約有350萬人口，不少說俄語，約70萬人已獲俄公民身分。

在宣布撤民後數小時，一架吉普車在頓涅茨克的叛軍政府大樓外爆炸，俄媒稱該車屬於一名分離主義官員。同日，俄媒亦報道盧甘斯克發生兩宗爆炸。烏克蘭指兩名士兵昨日被親俄武裝炸死，是近幾周來首次。歐洲安全與合作組織（OSCE）觀察員昨表示，他們觀察到烏東近日襲擊事件激增，已相當於2020年7月加強停火協議前的衝突數量。兩分離地區領袖昨更宣布已簽署總動員令，召集後備軍人向各軍事單位報到，準備「抵抗烏軍進攻」。

東部衝突升級 烏斥俄「嫁禍」

烏克蘭政府表示，沒有軍隊開入烏東或針對平民的攻擊計劃。烏克蘭軍方情報機構上周五稱，收到情報顯示，俄特種部隊已在頓涅茨克一些基建設施放置炸藥，批評俄計劃發動「嫁禍」行動。當局呼籲頓涅茨克居民盡量留在家中，避免乘搭公共交通工具。美國國務院指摘烏東親俄武裝宣布撤走平民，是莫斯科企圖轉移外界對其準備攻烏的關注。白宮發言人普薩基稱，烏東撤離行動是俄羅斯利用不實資訊作為開戰藉口的又一例子。路透社及英國廣播公司指出，烏東兩分離主義領袖上周五透過影片宣布撤離平民，但根據嵌入影片的元數據顯示，至少其中一段影片是上周三（16日）錄製，即當地衝突加劇前，令人質疑是預早設計好的。美國連日警告，俄羅斯很可能藉烏東俄語民眾遭暴力威脅作為侵烏理由。

拜登上周五表示，根據美國情報分析，有理由相信俄羅斯部隊計劃在未來數周甚至數日攻烏，稱「確信」普京已作出有關決定，攻擊目標包括烏克蘭首都基輔。但他表明，「現在緩和局勢並重返談判桌還不算太遲」，他所指的是美國國務卿布林肯周四將與俄外長拉夫羅夫會談，「如果俄羅斯在該日期前採取軍事行動，那很明顯他們已關上外交大門」。普京上周五表示，準備進一步展開外交談判，但強調會繼續堅持遭西方拒絕的「安全保障」要求，包括北約不再東擴。應邀以視像方式出席第58屆慕尼黑安全會議的中國國務委員兼外長王毅昨日表示，在烏克蘭問題上，現在應該盡快回到《新明斯克協議》這一原點，各方不應一味推高緊張，製造恐慌，甚至渲染戰爭。

美國有線電視新聞網（CNN）引述美國和西方多名官員道報，美國有情報顯示俄羅斯已列出一份烏克蘭政客名單，一旦入侵並推翻基輔政權後，就會馬上「剷除」這些人，他們最有可能是入獄或遇害。

（紐約時報/BBC/路透社/CNN）