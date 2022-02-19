日研究：BA.2傳播力更強易致重症 與原Omicron之間突變大 專家倡列新變異株

傳染力較BA.1高達50%

東京大學研究員佐藤佳（Kei Sato）主持的實驗室實驗顯示，BA.2像Delta等其他新冠變異株般能導致重症。它較BA.1更快自我複製，也更擅長將細胞融合，使之可比BA.1產生更大團的合胞體。合胞體像工廠般複製更多病毒，Delta也擅長創造合胞體，而這可能是Delta能破壞肺部的原因。另外，研究顯示BA.2的傳染力比BA.1高約30%至50%。

倘打加強劑 感染可能降七成

研究員用BA.2和BA.1感染倉鼠，感染了BA.2的倉鼠病情較重，從組織樣本可見，感染BA.2的倉鼠肺部比感染BA.1的倉鼠肺部損傷更大。研究又得出，BA.2能夠突破已接種疫苗者血液中的抗體，或者由Alpha、Delta等早期變異株誘發的抗體。某些單株抗體療法如新冠抗體藥Sotrovimab，對BA.2「幾乎完全無效」。不過，研究顯示，最近感染過Omicron人士的血液抗體，具有對BA.2的一定抵禦力，尤其是已接種疫苗的人。報告表示，倘接種加強劑，感染可能減約74%。

佐藤佳表示，其研究證明BA.2不應被視為Omicron亞種，且有必要更密切觀察。未經同行評審的佐藤研究結果，周三（16日）發表於bioRxiv。俄亥俄州克里夫蘭微生物學部門主管羅茲（Daniel Rhoads）看過研究報告，也稱BA.2可能是比BA.1更糟糕的病毒。

專家籲勿除下口罩

西雅圖的華盛頓大學病毒學家富勒（Deborah Fuller）說：「看來我們又要找一個希臘字母（來指稱BA.2）了。」然而，她同時強調，BA.2未必能掀起破壞力更大的一波感染。她指出病毒縱然更具傳染和致病能力，但人類作為病毒宿主，免疫系統也在不斷進化，惟目前不肯定人類的免疫系統能否進化到足以抵禦下一隻變異株，故認為「現在除下口罩可不是個好主意。」

京都大學教授西浦博（Hiroshi Nishiura）估計，日本這波Omicron疫潮在1月至4月20日之間可奪4339人性命，逾七成受害者年過80。倘注射了疫苗加強劑，死亡人數可望減少。日本目前僅12%人口接種了加強劑。

（CNN/路透社）

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