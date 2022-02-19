德研究：人腦運作速度60歲前幾乎不變

研究分析超過118萬名參與哈佛大學「盲從計劃」（Project Implicit）的10至80歲人士數據，該網上項目旨在蒐集數據，並向人們講解他們對性別、種族或其他特徵所存在的固有偏見。盲從計劃計劃參與者要把單詞分類出正或負面，及按種族類別分類圖像，前者會分析受測試者的年齡、反應時間和準確度，後者則分析受測試者對種族定型的程度。

較年長者謹慎兼動作慢

數據顯示，一如過往研究發現約20歲人士反應最快，但研究人員認為結果反映了其他參與者選擇答案時的謹慎程度及基本物理反應速度。研究員利用人工智能從數據中找出這兩項因素的更多資料，結果顯示14至16歲人士物理反應最快，大腦運作速度則是30歲達頂峰，在30歲至60歲之間略為下降，參與者在測試中出錯隨年齡增長而減少，直至到約60歲為止。研究指60歲人士跟30歲的思考其實同樣敏銳，但前者決策時更謹慎，而且動作反應變慢，而約20歲人士反應最快，因他們犧牲答題準確度來換取速度。

研究作者之一、德國海德堡大學心理學研究所的馮克勞澤（Mischa von Krause）形容研究發現令人鼓舞，因研究結果指大腦運作速度平均水平到人生較後階段才會下降。

（衛報/每日電訊報）