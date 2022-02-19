華郵：嫁禍招數包括化武攻擊

其中一名美國官員表示，華府取得「可靠資訊」，引證俄方說法或是假資訊戰的一部分。另外兩名美國官員和一名歐洲官員也分別確認接觸到這項情報。北約領袖一開始就對俄方撤軍說法存疑，北約秘書長斯托爾滕貝格表示看不到有撤軍證據。兩名美國官員更稱，有額外情報顯示俄方有意採用「嫁禍」招數，包括使用化學劑癱瘓平民，以屍體營造烏克蘭一方放毒氣及殺害平民做出兵藉口，其中一名官員表示，美國也可能是被嫁禍對象。

英國防部：速攻基輔為俄優先選項

報道表明，美方尚未提供具體證據，而情報官員極罕有會披露相關消息來源和取得方法，但拜登政府披露衛星影像，展示俄軍動向。商業衛星公司和獨立調查人員也以自己消息來源印證，許多分析都已對外公開。

另外，英國《每日郵報》引述英國國防部報告報道，報告推測了普京的進攻方案，包括不同可能的俄軍進攻路線，其中兵分三路包圍及迅速攻下烏克蘭首都基輔，會是優先選項。另一潛在的主要進攻對象是烏克蘭航天科技重鎮第聶伯羅（Dnipro）。報告說法呼應美國和北約對俄軍「假撤退」的質疑。國防部宣稱俄方進攻基輔會導致「相當多平民」喪生，「國防情報評估（普京）願意承受數以千計人命以取得想要的東西」。英國政府發言人表示，他們掌握的所有資訊都顯示俄方正計劃隨時不宣而戰，但指仍有緩減局勢的機會。

（華盛頓郵報/每日郵報）