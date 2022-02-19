俄斥烏圖種族滅絕 美：侵烏口實 今核武演習普京督師 克宮否認加劇緊張

國際文傳通訊社昨報道，烏東「頓涅茨克人民共和國」說周五清晨又發生炮擊，佩特里維斯克（Petrivske）村被炮彈擊中，「盧甘斯克人民共和國」則報稱周五早上發生多宗迫擊炮攻擊事件，兩區領袖昨日安排居民撤往俄羅斯。俄羅斯官方塔斯社昨報道，烏克蘭政府軍過去24小時29度違反停火協議。烏克蘭政府則指親俄武裝分子昨4度發射大炮或迫擊炮。基輔政府軍和親俄分離分子交戰8年，多次違反停火協議，到本周衝突變得激烈。 外交消息人士指出，周四的衝突是2015年以來最嚴重。

烏東再遭炮擊 分離地區撤僑入俄

烏克蘭東部周四發生炮擊後，烏克蘭政府軍及東部親俄武裝已經互指對方加劇緊張，令人憂慮在烏克蘭邊境屯重兵的俄羅斯會乘機介入。克里姆林宮昨指頓巴斯局勢令人擔憂，「看來很危險」。俄羅斯國會下議院本周投票通過，要求總統普京承認這兩個親俄分離主義地區「獨立」。

俄羅斯駐聯合國大使周四提交關於烏東「頓巴斯犯罪行為」的文件，正式指控烏克蘭企圖種族滅絕在頓巴斯的說俄語人口。西方國家官員曾指「種族滅絕」指控是假資訊，是俄用作侵烏的口實，美國曾表示不同意「種族滅絕」的評估，認為並無根據。俄羅斯駐美大使安東諾夫（Anatoly Antonov）周四稱，美國否認頓巴斯發生種族滅絕，顯示「美方的雙重標準，還有非常粗鄙的厚顏無恥」。他說：「事實證明，華盛頓關於人權最高價值的漂亮口號一文不值。」

美國國務卿布林肯周四在聯合國安理會發言，指美方情報顯示俄軍準備在未來幾天對烏克蘭發動攻擊，並可能編造入侵口實，說：「有可能是捏造俄羅斯境內有所謂的炸彈恐怖襲擊、虛構發現亂葬崗、製造一次無人機空襲平民、安排假或真的化武攻擊。俄羅斯可能將此事形容為種族清洗或種族滅絕。」

美方上月回應俄提出的安全保障建議，俄周四公開給美方的書面答覆，指美方沒對俄方安全保障條約草案的主要內容作出建設性回應，指美國和北約在俄邊境附近日益增長的軍事活動令人擔憂，而俄方的「紅線」、核心安全利益以及主權權利仍被忽視。如果美方不準備提供長遠兼具法律約束力的安全保障，「俄羅斯將被迫做出包括軍事措施在內的回應」。

歐美指俄已部署近廿萬大軍

俄羅斯日前表示已開始從烏克蘭附近地區撤走部分軍隊，但基輔和西方懷疑另有部隊和裝備接替。烏克蘭昨指集結在烏克蘭邊境的俄軍已達14.9萬人，美國駐歐洲安全與合作組織代表更表示，估計俄羅斯在烏克蘭周邊部署了多達19萬名軍人，遠多於1月30日時評估的10萬人，是二戰以來歐洲最大動員。德國一支由130名官兵和60部車輛組成的部隊周四抵達立陶宛，兵力已達北約計劃增援至立陶宛的一半，一批美軍周四亦抵達斯洛伐克，準備參加下月展開的「軍刀打擊 22」（Saber Strike 22）多國軍演。

（路透社/華爾街日報/俄羅斯衛星通訊社）